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Ольга Прокофьева госпитализирована с коронавирусом

3 октября
2021 год

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3 октября 2021
Актриса театра и кино Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Ольга Прокофьева госпитализирована с коронавирусом

58-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» недавно вернулась в Москву из Краснодара. 28 сентября артистка жаловалась на слабость и кашель, сдала ПЦР-тест. Результат был положительным. Ей назначили домашнее лечение, прописали лекарства и витамины. Но они не помогали, и Прокофьевой становилось хуже. В результате она вызвала скорую и была госпитализирована. В медучреждении ей диагностировали среднетяжелую форму COVID-19, но по результатам КТ-исследования органов грудной клетки инфекция протекает в легкой степени.

А Ларисе Гузеевой, госпитализированной на этой неделе, становится хуже. Об этом сообщает «Комсомольская правда». В частности, у артистки наблюдаются проблемы с дыханием и повреждены почки. Оба легких поражены на семь процентов, и с каждым днем этот показатель растет, Гузеева постоянно находится в кислородной маске.

При этом в окружении артистки допускают, что она подорвала здоровье из-за жесткой диеты, которой она придерживалась ради роли в полнометражном кино.
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Ольга Прокофьева госпитализирована с коронавирусом фотографии
Ольга Прокофьева госпитализирована с коронавирусом фотографии
Ольга Прокофьева госпитализирована с коронавирусом фотографии
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