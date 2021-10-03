Эми Шумер и Дженнифер Лоуренс выступили против запрета абортов

31-летняя Дженнифер Лоуренс
, которая сейчас ждёт первого ребенка, была замечена на протестном марше в Нью-Йорке вместе с 40-летней Эми Шумер
.
В субботу во всех 50 штатах США прошли митинги в поддержку прав женщин на безопасное прерывание беременности. Поводом для общественного возмущения послужил спорный закон, недавно принятый в Техасе, согласно которому аборты оказались практически полностью запрещены. По закону запрещено проводить аборты после шестой недели беременности, то есть с момента, когда у плода обнаруживают сердцебиение. Это распространяется и на те случаи, когда беременность возникла в результате изнасилования или инцеста.
Как и многие протестующие, Эми и Дженнифер вышли на митинг с плакатами, чтобы выразить свою позицию. Несмотря на то, что Шумер больше не может родить
, а Дженнифер беременна, они обе выступили против запрета абортов.
«У меня нет матки, а она беременна, но мы все равно здесь».
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