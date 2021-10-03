Анастасия Макеева впервые выступила в театре после госпитализации

Из-за «агрессии» в свой адрес актриса Анастасия Макеева стала испытывать проблемы со здоровьем
. Её несколько раз экстренно госпитализировали. Несмотря на плохое самочувствие, актриса продолжает выходить на сцену. В своём инстаграме
звезда поделилась впечатлениями после премьеры.
Артистка откровенно призналась, что ей было очень сложно выдержать такую нагрузку и выучить весь материал из-за серьезных проблем с памятью. Анастасия Макеева рассказала о провалах в памяти из-за лекарств и тепло поблагодарила всех, кто поддержал ее в сложный период подготовки к премьере.
«То, что я испытываю не передать словами. Я сегодня поверила вновь в людей!!! Я говорю о труппе, которая костьми легла, чтоб мне помочь и о зрителе, который простил мне мои неточности и почувствовал мою энергию и желание создать в первую очередь образ. Я счастлива, что мне удалось вам донести главное в этом персонаже».
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