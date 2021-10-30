«Мне было тяжело пережить такое внимание»: Нелли Уварова о разрушительных аспектах популярности

В очередном выпуске ютюб-шоу «Скажи Гордеевой» актриса Нелли Уварова рассказала о том, почему её вычеркнули из списка кандидаток на роль Кати Пушкарёвой в сериале «Не родись красивой».
«На пробы меня пригласил мой педагог, он был один из главных режиссёров в команде - Александр Назаров. Он хорошо меня знал с моего актёрского младенчества - он четыре года меня учил. Он пригласил на пробы, очень самонадеянно сказав на одном из первых совещаний, что «героиня у нас точно есть». Он как-то так лихо это сказал, что продюсер Александр Акопов посмотрел на него и вычеркнул меня. Вычеркнул, дабы не повадно было. Режиссёр не вправе так высказываться, что героиня у нас уже есть. Запись моя осталась, несколько месяцев шли пробы, они всё смотрели-смотрели, брались за головы, уже надо было вступать в съёмочный процесс, а героини нет. И начинают всё с самого начала отсматривать, с первого дня. «Так вот же!», - говорит Акопов. «Вот наша героиня!» «Вы её вычеркнули». «Почему?» «Проучили режиссёра».
После окончания сериала Уварова пропала из виду. Актриса продолжила служить в театре, но с большими телевизионными проектами больше не связывалась. По словам Нелли, популярность повлияла на неё не самым лучшим образом.
«Именно с этим сериалом пришла огромная зрительская любовь. Но минусы тоже были. Я человек закрытый и мне было тяжело пережить такое внимание. Слава может разрушить психику человека. Серьёзно и бесповоротно может. Вот я сказала, что я человек закрытый. Но это результат. Я не всегда была такой. Это вынужденная мера, чтобы не соприкасаться с огромным количеством незнакомых мне людей. Потому что до этого…Я приехала из Тбилиси - все родные, все любимые, весь мир един. В Москве мне быстро объяснили, что это не так. Я всё равно [излучала дружелюбие]. Потом случился сериал Не родись красивой, и все мои усилия я стала направлять на то, чтобы быть максимально незаметной. До этого я одевалась в ярко-жёлтый, зелёный, какие-то всё время яркие цвета, странной формы головные уборы. А потом я надела серенькое, чёрненькое, тёмно-синенькое, стала передвигаться по стеночке и не встречаться взглядом с людьми. Это меня угнетает, потому что это не есть моё естественное состояние. Но это стало моей необходимостью. Мне это стало очень мешать, потому что я страшно любопытная, мне интересно наблюдать за людьми. Если я в метро, я просто сжираю людей взглядом - я так всегда существовала. А получается, что меня лишили этого права. Раньше я на всех смотрела, а на меня никто, и я спокойно могла наблюдать: какая интересная женщина, какой интересный мужчина, как себя ведет ребёнок, а кто они друг другу? Мне никогда не было скучно, хоть ты два часа в дороге, хоть все восемь. И меня этого лишили. Меня лишили возможности ездить в метро. Сейчас я уже езжу опять, но тогда это было невозможно».
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