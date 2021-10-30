Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский

На днях в Москве прошла закрытая вечеринка по случаю прибытия Юлии Пересильд и Клима Шипенко с орбиты МКС. Ещё перед вылетом в космос на съёмки фильма «Вызов» Юлия попросила организовать празднество, и вот, наконец, долгожданный момент настал. Об этом Александр Петров и главные виновники торжества рассказали в инстаграме, опубликовав яркие фотографии с праздника.
«Перед вылетом на МКС Юля попросила гуру вечеринок Андрея Фомина сделать вечеринку в честь прибытия из космоса. Андрей сдержал слово. Чудесный, атмосферный, тёплый вечер с песнями, стихами, поздравлениями! Объятиями, добротой, гордостью, любовью! Смотрю на Юлю и Клима уже совсем другими глазами, они видели то, что мы не видели никогда, и вряд ли увидим! Горжусь ими! И желаю удачи в съёмках, уже на Земле, фильма «Вызов», – написал Петров.
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