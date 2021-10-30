Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский

30 октября
2021 год

Лайфстайл >>
30 октября 2021
На днях в Москве прошла закрытая вечеринка по случаю прибытия Юлии Пересильд и Клима Шипенко с орбиты МКС. Ещё перед вылетом в космос на съёмки фильма «Вызов» Юлия попросила организовать празднество, и вот, наконец, долгожданный момент настал. Об этом Александр Петров и главные виновники торжества рассказали в инстаграме, опубликовав яркие фотографии с праздника.

«Перед вылетом на МКС Юля попросила гуру вечеринок Андрея Фомина сделать вечеринку в честь прибытия из космоса. Андрей сдержал слово. Чудесный, атмосферный, тёплый вечер с песнями, стихами, поздравлениями! Объятиями, добротой, гордостью, любовью! Смотрю на Юлю и Клима уже совсем другими глазами, они видели то, что мы не видели никогда, и вряд ли увидим! Горжусь ими! И желаю удачи в съёмках, уже на Земле, фильма «Вызов», – написал Петров.

Среди гостей были Юлия Пересильд, Клим Шипенко с мамой, Александр Петров, Стася Милославская, Андрей Бурковский и другие.

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский
фото: Стася Милославская, Юлия Пересильд и Александр Петров

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский
фото: Юлия Пересильд и Александр Петров

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский
фото: Стася Милославская

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский
фото: Клим Шипенко с мамой

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский
фото: Юлия Пересильд с дочерьми Марией и Анной

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский
фото: Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Андрей Бурковский

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский
фото: Софья Карпунина

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский
фото: Александр Петров
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС
Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами
«Я так искренне этого хотел — видеть своё лицо крупным планом»: Александр Петров о жажде славы
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстильФильмы про космос
персоны
Андрей БурковскийСофья КарпунинаСтася МилославскаяЮлия ПересильдАлександр Петров (IV)Клим Шипенко
фильмы
Вызов

фотографии >>
Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский фотографии
Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский фотографии
Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский фотографии
Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Кириллов
30 октября ушёл из жизни диктор Игорь Кириллов.
Людмила Пашкова
29 октября ушла из жизни актриса Людмила Пашкова.

День рождения >>

Леонид Белозорович
Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Евгений Казакевич
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Анатолий Смиранин (III)
Рогволд Суховерко
Иван Янковский
Забу Брейтман
Рут Гордон
Ниа Лонг
Джулиет Стивенсон
Руперт Френд
Гарри Хэмлин
Джоанна Шимкус
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Ледяной демон
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Проклятый хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен