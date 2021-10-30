Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский

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Якутский исторический фильм-эпос представили в Москве

Никита Аржаков и Ньургун Бэчигэн на пермьере фильма «Тыгын Дархан»

30 октября

«Мне было тяжело пережить такое внимание»: Нелли Уварова о разрушительных аспектах популярности

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