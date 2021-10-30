Никита Аржаков и Ньургун Бэчигэн на пермьере фильма «Тыгын Дархан»

В ЦДК прошла всероссийская премьера самого масштабного фильма в истории якутской киноиндустрии «Тыгын Дархан». Экранизация произведения якутского писателя Василия Яковлева повествует о событиях, происходящих в Якутии на рубеже XVI—XVII веков. Тыгын Дархан – реальная историческая личность, глава хангаласского рода, объединившего разрозненные племена и роды народ саха. Специально для съёмок с помощью историков и культурологов было воссоздано около 3500 костюмов и более 200 аутентичных сооружений того времени.
В Москве картину представили режиссёр-постановщик фильма Никита Аржаков, исполнитель главной роли Ньургун Бэчигэн, сценарист Владимир Кузьмин, продюсер Вера Филиппова, композитор Константин Шевелев и многие другие, причастные к созданию фильма. В прокат картина выходит в начале ноября, а к 2022 году планируется выход на международный рынок.
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