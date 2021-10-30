Никита Аржаков и Ньургун Бэчигэн на пермьере фильма «Тыгын Дархан»

анонс

На вечеринке в честь прибытия из космоса

Приехали! Юлия Пересильд, Александр Петров и Андрей Бурковский

30 октября

«Мне было тяжело пережить такое внимание»: Нелли Уварова о разрушительных аспектах популярности

Актриса рассказала о том, чего лишилась из-за сериала «Не родись красивой»