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Хван Дон Хёк признался, что сериал «Игра в кальмара» не сделал его богатым

30 октября
2021 год

Лайфстайл >>
30 октября 2021
Режиссёр нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк в недавнем интервью с The Gardian признался, что во время работы над проектом постоянно испытывал стресс и потерял шесть зубов. Несмотря на то, что сериал стал самым популярным за всю историю Netflix и принёс стримингу сотни миллионов долларов, режиссёр на этом проекте не озолотился.

Хван Дон Хёк признался, что сериал «Игра в кальмара» не сделал его богатым
фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Хван Дон Хёк во время работы над сериалом «Игра в кальмара» постоянно придумывал новые идеи для сценария и переписывал его на ходу. Такой темп работы серьёзно повлиял на здоровье режиссёра: «Физически, морально и эмоционально я был истощён. У меня постоянно появлялись новые идеи, и я переписывал сценарий на ходу. Поэтому объём работы увеличивался», – рассказал Хван Дон Хёк.

The Guardian отмечает, что 9 эпизодов сериала стоили Netflix 21,3 млн долларов и окупились сполна. Сериал посмотрели 142 млн семей, а количество пользователей стриминга увеличилось на 4,4 млн. Предполагается, что шоу принесло Netflix 896 млн долларов. Однако режиссёр за свой вклад в успех корпорации не получил ни копейки сверх того, что было прописано в контракте.

«Я не настолько богат, как герой, который выиграл главный приз в сериале. Но мне хватает. У меня есть, что поставить на стол. Но это не значит, что Netflix выплатил мне премию. Netflix заплатил мне ровно столько, сколько было прописано в контракте».

Хван Дон Хёк признался, что сериал «Игра в кальмара» не сделал его богатым
фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Идея сериала «Игра в кальмара» была навеяна экономическим положением, в котором оказалась семья Хван Дон Хёка после глобального финансового кризиса 2009 года. Всем членам семьи пришлось брать ссуды в банке: мать уволилась с работы, а Хван Дон Хёк был задействован на проекте, у которого не было денег. В «Игре в кальмара» режиссёр попытался обратить внимание зрителя на условия мирового экономического неравенства, однако, для него нет противоречий в том, что сериал вышел на стриминге, который, в основном, смотрят люди, далекие от проблем безденежья.

«Я действительно верю, что мировой экономический порядок неравноправен и что около 90% людей считают его несправедливым. Во время пандемии бедные страны не могут вакцинировать своих жителей. Они заражаются вирусом на улицах и умирают. Так что я действительно попытался передать сообщение о современном капитализме. Что ж, Netflix – глобальная корпорация, но я не думаю, что она усугубляет неравенство. Не думаю, что есть противоречие в том, что сериал вышел на этой платформе. Когда я работал над проектом, моей целью было занять первое место в чарте Netflix в США хотя бы на день. Но в итоге сериал оказался гораздо более успешным: он стал самым популярным шоу на Netflix за всю историю. Это очень удивительно. Это показывает, что мировая аудитория резонирует с посланием, которое я хотел отразить», – рассказал режиссёр.
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Хван Дон Хёк признался, что сериал «Игра в кальмара» не сделал его богатым фотографии
Хван Дон Хёк признался, что сериал «Игра в кальмара» не сделал его богатым фотографии
Хван Дон Хёк признался, что сериал «Игра в кальмара» не сделал его богатым фотографии
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