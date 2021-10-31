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«Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию»: Кристина Асмус сыграет монашку

31 октября
2021 год

Лайфстайл >>
31 октября 2021
На сцене и в кадре можно быть кем угодно. И роли Кристины Асмус отличное тому подтверждение. На днях актриса опубликовала пост, в котором рассказала, что её утвердили на роль монахини-волонтёра в новом кинопроекте. Простит ли обиженный зритель Кристину за её обнажённое тело в фильме «Текст» после этой роли, узнаем чуть позже.

«Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию»: Кристина Асмус сыграет монашку

«Это не шутка! В новом проекте, который мы начали снимать, я играю монашку! Героиня – волонтёр, поёт в церковном хоре, исполняет послушание и потом принимает постриг. Вряд ли это повиляет на мою бесстыжую репутацию и скорее даже усилит её (особенно учитывая, что в предыдущем проекте «Люся» я максимальная бл%дь-наркоманка). Но я прям ждала эту роль! Ух, кайф! Кайф пробовать всё новое и разное. И мне так нравится в этих костюмах! Больше, чем в чулках и коротких платьях. И это… Как тебе такое, Иван Охлобыстин, – написала Кристина под постом. Однако христианин со стажем Иван Охлобыстин на язвительный комментарий Асмус пока не ответил.

«Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию»: Кристина Асмус сыграет монашку
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«Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию»: Кристина Асмус сыграет монашку фотографии
«Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию»: Кристина Асмус сыграет монашку фотографии
«Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию»: Кристина Асмус сыграет монашку фотографии
«Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию»: Кристина Асмус сыграет монашку фотографии
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