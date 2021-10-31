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Анна Хилькевич призналась, что в школе её критиковали за внешность

31 октября
2021 год

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31 октября 2021
Анна Хилькевич запустила собственное шоу «Поверь мне, подруга», в котором она делится личным опытом взросления и помогает преодолеть проблемы, волнующие каждого подростка.

«Любить тебя должны родители, а учитель должен преподавать. Я тоже сталкивалась с несправедливым отношением преподавателя. Моя школьная учительница критиковала меня и моих подруг за внешность», – поделилась Анна.

«Училка меня не любит» – эту фразу произносил хоть раз каждый ребенок. Смена поколений, цифровизация, локдаун – пока школа существует в привычном понимании, несправедливое отношение учителей к ученикам останется на повестке. Кто виноват? Кто прав? Кто должен быть умнее? И должен ли вообще учитель любить учеников? В новым выпуске шоу «Поверь мне, подруга» ведущая поднимает вечную тему взаимоотношений учителя и ученика и рассказывает, что делать в проблемных ситуациях.

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Анна Хилькевич призналась, что в школе её критиковали за внешность фотографии
Анна Хилькевич призналась, что в школе её критиковали за внешность фотографии
Анна Хилькевич призналась, что в школе её критиковали за внешность фотографии
Анна Хилькевич призналась, что в школе её критиковали за внешность фотографии
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