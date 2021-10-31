Александр Калягин прокомментировал назначение Константина Хабенского на пост худрука МХТ имени Чехова

Александр Калягин
, председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, в беседе с РИА Новости
заявил, что узнал о назначении Константина Хабенского
на пост худрука МХТ имени Чехова
из интернета. По его мнению, такие серьёзные кадровые перестановки не должны происходить без учета мнения профессионального театрального сообщества. Ранее стало известно, что Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ имени Чехова по собственному желанию
.
«Как интересно! Я из интернета узнаю о том, что Константин Хабенский возглавил МХТ имени Чехова. Согласитесь, что для председателя СТД РФ, это более чем странно. Когда назначали Сергея Женовача меня спрашивали, что я по этому поводу думаю. Когда сейчас с формулировкой «по собственному желанию», меня никто не спросил. Дело не в том, что я обиделся – я не барышня, чтобы обижаться. Но возмущаюсь я вот по какому поводу. Многократно уже на всех уровнях было сказано, что нельзя принимать важнейшие, в том числе и кадровые, решения без предварительного обсуждения их с профессиональным сообществом»
, – возмутился Калягин.
Александр Александрович добавил, что о назначении Владимира Кехмана
на пост гендиректора МХАТ имени Горького
он также узнал из СМИ, несмотря на то, что направлял письмо в Минкультуры РФ с предложением кандидатуры от СТД.
«А если кому-нибудь захотелось узнать, что я думаю о всей этой ситуации, то я бы ответил: Московский художественный театр возник как театр режиссёрский, с него родилось само понятие – режиссёр. Его не может возглавить просто очень хороший артист, за которым нет опыта театрального руководства, или менеджер. МХТ – это не просто один из театров, это один из главных театров страны»
, – заключил Александр Калягин.
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