«Лучшая форма в моей жизни»: Уилл Смит выпустил трейлер документального шоу о похудении

На днях Уилл Смит опубликовал трейлер документального шоу «The Best Shape of My Life» («Лучшая форма в моей жизни») о похудении с самим собой в главной роли. Для актёра этот проект стал возможностью задокументировать переход от «худшей формы» в его жизни к «телу кинозвезды»: за 20 недель он собирается похудеть на 20 фунтов (около 9 килограммов).В сериале Смит задается вопросом о том, какие поступки в прошлом привели его к успеху, и именно с этих поисков начинается его «моральное исцеление». У проекта не было сценария, поэтому он быстро превратился в «глубокое и мрачное путешествие по психике Уилл Смита»: так, начиная снимать шоу о физическом преображении, Смит обнаружил, что даже близкие люди его совсем не знают, – в одной из серий актёр признаётся своей семье, что однажды хотел совершить самоубийство. Премьера сериала назначена на 8 ноября, новые серии (всего их шесть) будут выходить каждый день на официальном YouTube-канале Смита