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Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове в Следственный комитет

4 октября
2021 год

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4 октября 2021
На днях в СМИ появилась новость о том, что Лию Ахеджакову вызвали на допрос в Следственный комитет из-за роли в спектакле «Первый хлеб». Ахеджакова опровергла эту информацию, сообщив, что произошла ошибка. По её словам, сотрудник СК приезжал в конце августа или в начале сентября, только тогда актрису вызывали в театр.

«Следователь очень деликатно со мной разговаривал», – заявила Лия Меджидовна, отметив, что с тех пор ничего подобного не происходило. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове в Следственный комитет

В июле этого года общественная организация «Офицеры России» пожаловалась на монолог героини Ахеджаковой в спектакле «Первый хлеб», усмотрев в нём оскорбление ветеранов. Известно, что после жалобы руководство театра «Современник» изменило текст монолога. Спектакль «Первый хлеб» включён в программу нового сезона, ближайшие показы анонсированы на 3 и 4 октября.
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№ 1
Алехандро Первый (Москва)   5.10.2021 - 00:37
Очень уважаю Ахеджакову, не считаю ее ни великой, ни гениальной. Но человек цельный, с позицией, здравомыслящий. Однако давайте положим руку на сердце и скажем себе и другим: ну переиграла, заигралась... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове в Следственный комитет фотографии
Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове в Следственный комитет фотографии
Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове в Следственный комитет фотографии
Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове в Следственный комитет фотографии
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