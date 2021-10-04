Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове в Следственный комитет

На днях в СМИ появилась новость
о том, что Лию Ахеджакову
вызвали на допрос в Следственный комитет из-за роли в спектакле «Первый хлеб». Ахеджакова опровергла эту информацию, сообщив, что произошла ошибка. По её словам, сотрудник СК приезжал в конце августа или в начале сентября, только тогда актрису вызывали в театр.
«Следователь очень деликатно со мной разговаривал»
, – заявила Лия Меджидовна, отметив, что с тех пор ничего подобного не происходило. Об этом сообщает агентство «РИА Новости»
.
В июле этого года общественная организация «Офицеры России» пожаловалась на монолог героини Ахеджаковой в спектакле «Первый хлеб»
, усмотрев в нём оскорбление ветеранов. Известно, что после жалобы руководство театра «Современник» изменило текст монолога
. Спектакль «Первый хлеб» включён в программу нового сезона, ближайшие показы анонсированы на 3 и 4 октября.
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