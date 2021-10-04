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«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков рассказал о своём отцовстве

4 октября
2021 год

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4 октября 2021
Этим летом Марина Зудина подтвердила слухи о том, что у её сына Павла Табакова есть внебрачный ребёнок. Павел не живёт с мамой своей дочери Мии Софьей Синицыной и рассказами о личной жизни делится нечасто. Однако в недавнем выпуске программы «Ты не поверишь!» молодой актёр дал комментарий по поводу своего отцовства и объяснил, почему они с Софьей не вместе.

«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков рассказал о своём отцовстве


«У меня нормальная роль папы. С дочкой вижусь достаточно часто. Я человек, который хочет, чтобы к нему хорошо относились. При этом понимаю, что ко всем надо относиться хорошо и честно. Обманывать людей в делах любовных — это низко», – заявил Павел Табаков. Ранее актёр рассказывал в интервью о том, что ситуация в общении с Софьей сложная: они сохраняют дружеские отношения, но вместе не живут.
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«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков рассказал о своём отцовстве фотографии
«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков рассказал о своём отцовстве фотографии
«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков рассказал о своём отцовстве фотографии
«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков рассказал о своём отцовстве фотографии
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