«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков рассказал о своём отцовстве

Этим летом Марина Зудина
подтвердила слухи о том, что у её сына Павла Табакова есть внебрачный ребёнок
. Павел не живёт с мамой своей дочери Мии Софьей Синицыной
и рассказами о личной жизни делится нечасто. Однако в недавнем выпуске программы «Ты не поверишь!»
молодой актёр дал комментарий по поводу своего отцовства и объяснил, почему они с Софьей не вместе.
«У меня нормальная роль папы. С дочкой вижусь достаточно часто. Я человек, который хочет, чтобы к нему хорошо относились. При этом понимаю, что ко всем надо относиться хорошо и честно. Обманывать людей в делах любовных — это низко»
, – заявил Павел Табаков. Ранее актёр рассказывал в интервью
о том, что ситуация в общении с Софьей сложная: они сохраняют дружеские отношения, но вместе не живут.
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