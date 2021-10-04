«Травма на всю жизнь»: Анастасия Вертинская о страхе публичных мест

На днях Анастасия Вертинская
дала большое интервью изданию «7дней»
, в котором рассказала о том, как изменилась её жизнь после пандемии и какие трудности возникли в связи с самоизоляцией. Оказалось, актриса предпочитала уединение и до начала карантина: пристальное внимание поклонников и посягательство на личную жизни после выхода фильмов «Алые паруса»
и «Человек-амфибия»
нанесли Анастасии травму, после которой она стала испытывать страх публичных мест.
«Не могу сказать, что в моей жизни в связи с пандемией что-то сильно изменилось. Я всегда старалась как можно реже появляться там, где большое скопление людей. То, что творилось вокруг меня в те годы, когда вышли фильмы «Алые паруса» и «Человек-амфибия», можно назвать истерией. Это был ад в чистом виде. Мы же не могли тогда нанять телохранителей и белую машину с тонированными стёклами. В театральное училище имени Щукина я ездила на троллейбусе, утром стояла в очереди за хлебом в Елисеевском магазине. И повсюду меня подкарауливали люди!»
, – поделилась воспоминанием Вертинская.
Актриса рассказала, что в те годы её тихая размеренная жизнь студентки из интеллигентной семьи резко изменилась: «В один прекрасный день всё переворачивается с ног на голову! Вообразите: вам то пинают дверь ногами, то звонят в квартиру, хихикают и убегают. Всем нужно вас видеть, с вами общаться, трогать, брать автографы. Некоторым кажется, что они Ихтиандры, и они хватают себя за горло и, задыхаясь, падают вам под ноги. Если вам надо ехать, скажем, в Ленинград на съёмки, поспать в поезде вам не дадут – мгновенно узнают и обрушат на вас вопросы, разговоры, предложения посидеть за бутылочкой. И перед таким вот ежесекундным посягательством на вашу свободу вы ничем и никем не защищены. Все это стало для меня таким адом, что я до сих пор не могу преодолеть страх публичных мест. Травма на всю мою жизнь!»
.
Единственным минусом карантинных ограничений для Анастасии являются редкие встречи с внуками из-за страха заражения. Артистка отмечает, что они и сейчас изолированы друг от друга, однако, смогли приспособиться к условиям – при встрече надевают маски и перчатки.
обсуждение >>