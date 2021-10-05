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Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос

5 октября
2021 год

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5 октября 2021
Сегодня в 11:55 по московскому времени съёмочная группа фильма «Вызов» отправилась в космос. Актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и командир экипажа «Союз МС-19» Антон Шкаплеров проведут на Международной космической станции 12 дней. На Землю экипаж должен вернуться 17 октября. Во время стыковки корабля с МКС отказала система автоматического сближения, однако, командир экипажа успешно провёл стыковку в ручном режиме. Прибывшие на МКС Пересильд и Шипенко уже успели поделиться первыми впечатлениями от полёта.

«Мы, конечно, ещё только встретились со всеми, кто живет на МКС давно. Сейчас будем знакомиться. Мне всё ещё кажется, что я сплю», — рассказала Юлия. Шипенко согласился с ней и признался, что находится в шоке. На YouTube-канале «Роскосмос ТВ» опубликована прямая трансляция полёта.

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Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос фотографии
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос фотографии
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