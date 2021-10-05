Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом

67-летнего Валерия Гаркалина
госпитализировали в московскую больницу с положительным тестом на ковид. Актёр уже идёт на поправку. По сообщению его дочери Ники, болезнь протекает легче, чем ожидалось: ранее Валерий сделал себе прививку.
«Чувствует себя неплохо, мне кажется, идёт на поправку. Он прививался, поэтому у него не такое серьёзное течение болезни, как могло бы быть»
, – рассказал Ника «Звезде»
.
5 октября о госпитализации Гаркалина сообщил Telegram-канал «Mash»
без указания на источник информации. Состояние актёра, по данным канала, оценивалось как тяжёлое из-за протекания болезни на фоне хронических проблем с сердцем. Валерия Гаркалина, как указывал «Mash», доставили в больницу 2 октября с поражением лёгких 25-50%.
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