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«Папа нас с сестрой не воспитывал»: Анастасия Вертинская рассказала о своём детстве

5 октября
2021 год

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5 октября 2021
На днях Анастасия Вертинская дала большое интервью изданию «7дней», в котором поделилась воспоминаниями об отце Александре Николаевиче Вертинском. Актриса рассказала о своём воспитании, а также призналась – в детстве она часто ревновала отца к старшей сестре Марианне.

«Папа нас с сестрой не воспитывал»: Анастасия Вертинская рассказала о своём детстве

«Мне кажется, что детей нужно баловать. Как это делал мой папа. Плохое в жизни дети ещё увидят, когда станут взрослыми, а вот добро им должны давать родные. Папа нас с сестрой не воспитывал. Никогда не спрашивал, что у нас в дневниках и как мы учимся. Хотя знал, что я учусь на «два». Но ведь он и сам так же учился! Если мама или бабушка начинали на меня жаловаться, он, грассируя, говорил мне: «Я тебя умоляю, дорогая, чтобы ты вела себя чуточку получше». Им был найден удивительный язык общения с детьми. Например, он говорил нам: «Я очень страдаю, когда знаю, что вы шалите». Вот чтобы он не страдал, я из последних сил сдерживала свой жуткий характер», – рассказала Анастасия.

«Папа нас с сестрой не воспитывал»: Анастасия Вертинская рассказала о своём детстве

В детстве Вертинская часто злилась на старшую сестру Машу и отбирала у неё игрушки, однако, делала это из-за сильной любви к отцу: «Очень любила папу и ревновала ко всем. Мне казалось, что он – моя абсолютная собственность. Из-за этого частенько нападала на старшую сестру Машу. Если у неё был день рождения и папа дарил Маше куклу, то одновременно обязательно покупал похожую мне. Чтобы я не обижалась. Но я всё равно могла разозлиться, что у Маши кукла в другом платьице. И потом старалась сделать всё, чтобы её кукла досталась мне. Отбирала силой. Характер, конечно, у меня был жуткий. За мои проделки папа часто называл меня «бурей в клизме», – поделилась воспоминаниями актриса.

«Папа нас с сестрой не воспитывал»: Анастасия Вертинская рассказала о своём детстве

Однажды Александр Николаевич отправил Анастасию с сестрой Машей в пионерский лагерь, но потом сильно об этом пожалел: «Как-то за столом папа сказал маме: «Лиличка, а тебе не кажется, что мы воспитываем девочек не как советских гражданок?» И было принято решение отправить нас в пионерский лагерь. Каждой выдали по большому чемодану с тёплыми, красивыми вещами. Назад мы привезли только один чемодан, причём там лежали только маечка Маши и мои шароварчики. Всё остальное у нас своровали. Как только мы зашли в квартиру – чумазые, оборванные, – первым делом страшно выругались, после чего прошли на кухню и схватили грязными руками котлеты. Наши родные остолбенели. К тому же мы постоянно чесались, потому что подхватили вшей. И тогда было решено: больше в пионерский лагерь ни ногой».
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