Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сара Сильверман высказалась в поддержку актёров-евреев

6 октября
2021 год

Лайфстайл >>
6 октября 2021
На днях Сара Сильверман, американская актриса еврейского происхождения, выпустила новый эпизод своего подкаста, в котором раскритиковала Голливуд за игнорирование актёров-евреев: по мнению актрисы, на роль евреев в фильмах часто берут актёров нееврейского происхождения, что ведёт к неверной репрезентации в культуре.

Сара Сильверман высказалась в поддержку актёров-евреев

«Существует давняя традиция, когда неевреи играют евреев. И не просто людей, которые оказались евреями, но людей, еврейство которых является всем их существом. Это заметно, когда нееврей изображает еврея. Макияж, изменение черт лица, большой фальшивый нос, нью-йоркские или идишские интонации. Во времена, когда все говорят о необходимости репрезентации меньшинств, почему репрезентация евреев нарушается?» – заявила Сара Сильверман.

В качестве примера актриса привела американку Кэтрин Хан, которая сыграет еврейку Джоан Риверз в сериале для канала Showtime, британку Фелисити Джонс в роли юристки и иконы феминизма Рут Бейдер Гинзбург в фильме «По половому признаку» и других актёров-неевреев, играющих еврейских персонажей. Сара подчеркнула, что ни один из этих актёров «не делает ничего плохого», играя еврейских персонажей, однако, такой кастинг является «полным провалом». Сильверман также отметила, что когда еврейская героиня «мужественна или заслуживает любви, ее никогда не играет еврейка».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эми Шумер и Дженнифер Лоуренс выступили против запрета абортов
Эшли Тисдейл рассказала о принятии своего тела после родов
Поиск по меткам
Голливудконфликт
персоны
Фелисити ДжонсДжоан РиверзСара СильверманКэтрин Хан
фильмы
По половому признаку

фотографии >>
Сара Сильверман высказалась в поддержку актёров-евреев фотографии
Сара Сильверман высказалась в поддержку актёров-евреев фотографии
Сара Сильверман высказалась в поддержку актёров-евреев фотографии
Сара Сильверман высказалась в поддержку актёров-евреев фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Рашеев
5 октября ушёл из жизни режиссёр Николай Рашеев.
Мирра Горская
4 октября ушла из жизни актриса Мирра Горская.
Юрий Райский
4 октября ушёл из жизни кинооператор Юрий Райский.

День рождения >>

Владимир Богданов
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов
Лариса Полякова
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Владимир Эренберг
Дилан Бейкер
Жорж Вильсон
Яна Дитетова
Рышард Петруский
Эва Серва
Джун Эллисон
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Иван Грозный
биография, драма, исторический фильм
СССР, 1944,1945
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Суперзвезда
драма, комедия
Франция, Бельгия, Германия, Италия, 2021
Идеальная жена
комедия
Россия, 2021
Курорт
фильм ужасов
США, 2021
Нас других не будет
Россия, 2021
Приключения на шоколадной фабрике
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Швейцария, 2017
Ничья
драма
Россия, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен