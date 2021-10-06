Сара Сильверман высказалась в поддержку актёров-евреев

На днях Сара Сильверман
, американская актриса еврейского происхождения, выпустила новый эпизод своего подкаста
, в котором раскритиковала Голливуд за игнорирование актёров-евреев: по мнению актрисы, на роль евреев в фильмах часто берут актёров нееврейского происхождения, что ведёт к неверной репрезентации в культуре.
«Существует давняя традиция, когда неевреи играют евреев. И не просто людей, которые оказались евреями, но людей, еврейство которых является всем их существом. Это заметно, когда нееврей изображает еврея. Макияж, изменение черт лица, большой фальшивый нос, нью-йоркские или идишские интонации. Во времена, когда все говорят о необходимости репрезентации меньшинств, почему репрезентация евреев нарушается?»
– заявила Сара Сильверман.
В качестве примера актриса привела американку Кэтрин Хан
, которая сыграет еврейку Джоан Риверз
в сериале для канала Showtime, британку Фелисити Джонс
в роли юристки и иконы феминизма Рут Бейдер Гинзбург
в фильме «По половому признаку»
и других актёров-неевреев, играющих еврейских персонажей. Сара подчеркнула, что ни один из этих актёров «не делает ничего плохого»
, играя еврейских персонажей, однако, такой кастинг является «полным провалом»
. Сильверман также отметила, что когда еврейская героиня «мужественна или заслуживает любви, ее никогда не играет еврейка»
.
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