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Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»

6 октября
2021 год

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6 октября 2021
5 октября в Цифровом деловом пространстве в Москве состоялась премьера сериала «В клетке 2». В новом сезоне зрителей ждёт продолжение истории о некогда успешном бойце ММА Сергее «Волчке» Евдокимове. Он получает травму, которая не даёт ему участвовать в профессиональных соревнованиях, однако, в ходе определённых событий Волчок вынужден вернуться к подпольным боям без правил и опять войти в ненавистную ему клетку. Новый сезон дополнен детективной линией: кто-то убивает героев, череда смертей следует одна за другой. Но кто убийца? Почему он убивает? Зритель узнает об этом только в самом финале. Появляется и новая романтическая линия: Волчок пытается разобраться, нужна ли ему любовь для того, чтобы выжить? Сериал будет эксклюзивно доступен на «Okko» с 7 октября 2021 года.

 Первыми зрителями нового сезона сериала «В клетке 2» стали Павел Прилучный, Иван Макаревич, Дарья Повереннова, Любовь Аксёнова, Дмитрий Миллер, Екатерина Маликова, Вера Кинчева, Снежана Самохина, Яна Крайнова, Роман Маякин и другие.

Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»
фото: Павел Прилучный

Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»
фото: Иван Макаревич

Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»
фото: Дарья Повереннова

Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»
фото: Любовь Аксёнова

Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»
фото: Дмитрий Миллер

Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»
фото: Екатерина Маликова

Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»
фото: Снежана Самохина

Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»
фото: Яна Крайнова

Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»
фото: Роман Маякин
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Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2» фотографии
Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2» фотографии
Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2» фотографии
Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2» фотографии
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