Павел Прилучный, Иван Макаревич и Любовь Аксёнова на премьере сериала «В клетке 2»

5 октября в Цифровом деловом пространстве в Москве состоялась премьера сериала «В клетке 2». В новом сезоне зрителей ждёт продолжение истории о некогда успешном бойце ММА Сергее «Волчке» Евдокимове. Он получает травму, которая не даёт ему участвовать в профессиональных соревнованиях, однако, в ходе определённых событий Волчок вынужден вернуться к подпольным боям без правил и опять войти в ненавистную ему клетку. Новый сезон дополнен детективной линией: кто-то убивает героев, череда смертей следует одна за другой. Но кто убийца? Почему он убивает? Зритель узнает об этом только в самом финале. Появляется и новая романтическая линия: Волчок пытается разобраться, нужна ли ему любовь для того, чтобы выжить? Сериал будет эксклюзивно доступен на «Okko» с 7 октября 2021 года.
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