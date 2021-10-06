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Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков

6 октября
2021 год

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6 октября 2021
На днях в обновлённом бутике Giorgio Armani в «Барвиха Luxury Village» состоялся public talk с участием актрисы Юлии Снигирь. В мае этого года Юлия стала частью международного проекта «Crossroads», цель которого – вдохновлять женщин по всему миру на новые подвиги и свершения. В рамках проекта Юлия провела беседу, к которой присоединились Марина Александрова, Любовь Толкалина, Оксана Акиньшина, Нино Нинидзе и Сабина Ахмедова.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Юлия Снигирь


Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Марина Александрова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Любовь Толкалина

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Оксана Акиньшина

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Сабина Ахмедова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Нино Нинидзе

В галерее «Триумф» открылась фотовыставка Ренаты Литвиновой и Гоши Рубчинского «Северный ветер», посвящённая вселенной одноимённого фильма. На снимках Рената представлена в разных образах из спектакля «Северный ветер», который впервые был поставлен в 2017-м году. Автор фотографий и полароидных фотокарточек – дизайнер одежды Гоша Рубчинский. Первыми посетителями выставки стали Константин Богомолов и Ксения Собчак, Кирилл Серебренников, Полина Аскери, Филипп Киркоров, Александр Гудков и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Кирилл Серебренников

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Филипп Киркоров, Рената Литвинова и Гоша Рубчинский

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Полина Аскери и Гоша Рубчинский

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Александр Гудков

29 сентября в киноцентре «Октябрь» состоялась закрытая премьера фильма «Веном 2». Первыми зрителями стали Александр Петров, Павел Табаков, Елена Летучая, Анфиса Вистингаузен, Лёля Баранова, Елена Борщёва и другие. В широкий прокат фильм вышел 30 сентября.

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Александр Петров

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Павел Табаков

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Елена Летучая с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Елена Борщёва

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Анфиса Вистингаузен

Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков
фото: Лёля Баранова
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Веном 2Северный ветер

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Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков фотографии
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