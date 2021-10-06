Блеск и нищета красных дорожек: Рената Литвинова, Юлия Снигирь и Павел Табаков

На днях в обновлённом бутике Giorgio Armani в «Барвиха Luxury Village» состоялся public talk с участием актрисы Юлии Снигирь
. В мае этого года Юлия стала частью международного проекта «Crossroads», цель которого – вдохновлять женщин по всему миру на новые подвиги и свершения. В рамках проекта Юлия провела беседу, к которой присоединились Марина Александрова
, Любовь Толкалина
, Оксана Акиньшина
, Нино Нинидзе
и Сабина Ахмедова
.
фото: Юлия Снигирь
фото: Марина Александрова
фото: Любовь Толкалина
фото: Оксана Акиньшина
фото: Сабина Ахмедова
фото: Нино Нинидзе
В галерее «Триумф» открылась фотовыставка Ренаты Литвиновой
и Гоши Рубчинского
«Северный ветер», посвящённая вселенной одноимённого фильма
. На снимках Рената представлена в разных образах из спектакля «Северный ветер», который впервые был поставлен в 2017-м году. Автор фотографий и полароидных фотокарточек – дизайнер одежды Гоша Рубчинский. Первыми посетителями выставки стали Константин Богомолов
и Ксения Собчак
, Кирилл Серебренников
, Полина Аскери
, Филипп Киркоров
, Александр Гудков
и другие.
фото: Рената Литвинова
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак
фото: Кирилл Серебренников
фото: Филипп Киркоров, Рената Литвинова и Гоша Рубчинский
фото: Полина Аскери и Гоша Рубчинский
фото: Александр Гудков
29 сентября в киноцентре «Октябрь» состоялась закрытая премьера фильма «Веном 2»
. Первыми зрителями стали Александр Петров
, Павел Табаков
, Елена Летучая
, Анфиса Вистингаузен
, Лёля Баранова
, Елена Борщёва
и другие. В широкий прокат фильм вышел 30 сентября.
фото: Александр Петров
фото: Павел Табаков
фото: Елена Летучая с мужем
фото: Елена Борщёва
фото: Анфиса Вистингаузен фото: Лёля Баранова
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