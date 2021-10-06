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«Это было пыткой»: Джейк Джилленхол о съёмках интимных сцен с Дженнифер Энистон

6 октября
2021 год

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6 октября 2021
На днях Джейк Джилленхол в беседе с Говардом Стерном рассказал о трудностях, возникших во время съёмок фильма «Хорошая девочка» с Дженнифер Энистон в главной роли. По сюжету Джейк и Дженнифер – коллеги, между которыми разгорается роман. Однако снимать интимные сцены было непросто – Джейк, как оказалось, был по уши влюблён в Дженнифер.

«Это было пыткой»: Джейк Джилленхол о съёмках интимных сцен с Дженнифер Энистон

«Это было пыткой. Но в то же время это не было пыткой. Это было смесью того и другого. Любовные сцены очень неловкие, потому что за ними наблюдает 30-50 человек. Возможно, при закрытой съёмке смущения меньше. В любом случае, такое меня не заводит: это довольно механистичный и странный процесс. А ещё это танец. Вы как будто занимаетесь хореографией на камеру – вы можете это сделать, однако, это будет похоже на сцену драки. А вам нужно ставить именно хореографию», – рассказал Джейк. Чтобы избежать неловкости при съёмке интимных сцен, актёры использовали подушки по предложению Дженнифер. Но о влюблённости Джейка актриса даже не догадывалась.
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«Это было пыткой»: Джейк Джилленхол о съёмках интимных сцен с Дженнифер Энистон фотографии
«Это было пыткой»: Джейк Джилленхол о съёмках интимных сцен с Дженнифер Энистон фотографии
«Это было пыткой»: Джейк Джилленхол о съёмках интимных сцен с Дженнифер Энистон фотографии
«Это было пыткой»: Джейк Джилленхол о съёмках интимных сцен с Дженнифер Энистон фотографии
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