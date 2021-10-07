«Вы не любите, а я люблю»: Сергей Безруков рассказал о чувстве патриотизма

Сергей Безруков
стал героем нового выпуска YouTube-шоу на канале «Юзефович»
и рассказал, что для него значит слово «патриотизм». Для актёра это не только любовь к Родине, но и стремление решать проблемы внутри страны, не прибегая к посторонней помощи.
«Для меня это чувство внутренней любви, когда ты привязан. Есть привязанность, есть любовь. Что бы ни происходило, ты любишь свою маму. Даже если внутренне ты не согласен, ты не дашь её оскорбить, ты будешь драться за неё. Это ощущение настоящего патриота – ощущение любви, когда я негодую, когда мне не нравится, меня многое не устраивает и я переживаю. Но играть на руку другим – кто пытается оскорблять со стороны, я не дам. Потому что это моё. Можно, я у себя разберусь сам? Мне не нужно помогать, потому что я знаю, что вы помогаете мне не от чистого сердца. Вы не любите, а я люблю»
, – рассказал актёр.
Сергей Безруков, сыгравший поэта Сергея Есенина в фильме «Есенин»
, не раз за время интервью обращался к творчеству поэта, приводя примеры настоящей любви к Родине: «Это есенинское чувство, когда он действительно искренне любил. Он попадал в жернова душевного раздрая, когда терзали политики одни, другие, была борьба за власть. Там был тотальный делёж, воровство, которое не ушло. «Пришли те же жулики, те же воры», – пишет Есенин в «Стране негодяев». Есенин пытался найти среди высокопоставленных людей адекватных, но внутренне не их принимал»
, – привел пример истинного патриотизма Безруков.
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