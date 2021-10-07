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Сергей Безруков высказался о молодом поколении профессионалов

7 октября
2021 год

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7 октября 2021
На днях вышло большое интервью с Сергеем Безруковым, в котором он поделился мыслями о молодом поколении профессионалов – не только в актёрской сфере, но и в других областях знания.

Сергей Безруков высказался о молодом поколении профессионалов


«Оскорблять молодой поколение я не берусь. Оно разное. Есть читающее, умное поколение, есть те, кто очень любит театр, есть те, кто пишет очень грамотно, есть те, кто стремится к знаниям, стремится получить хорошую профессию и обладать тем самым ремеслом, которое в руках. Это достойные люди, профессионалы своего дела, а не дилетанты, которых, к великому сожалению, очень много. Везде, нет определённой сферы. Дилетантов очень и очень много», – высказал сожаление Безруков.

Сергей Безруков высказался о молодом поколении профессионалов

Актёр отметил, что среди советских артистов, которых он считает гениальными, тем не менее, были примеры «отсутствия начитанности». Однако это не мешало быть профессионалом своего дела и на сцене, и в кадре.

«Я очень люблю советских артистов. Всех. Они все были в разной степени гениальными артистами. Смоктуновский, Вячеслав Тихонов. Говорить, что один был гениальным, а другой нет, в наше время язык не поворачивается. Тут можно по фамилиям называть, какие они все были потрясающие. Олег Николаевич Ефремов, Олег Павлович Табаков. Весь «Современник», всё БДТ. Это уровень и мастерства, и интеллекта. А может быть, порой, и отсутствия начитанности. Как у Евгения Александровича Евстигнеева. Это доказывает, что необязательно быть артисту умным, чтобы всё получалось в кадре. Как говорил Олег Павлович, Евстигнеев был «как собака органичным и в кадре, и на сцене».

Сергей Безруков высказался о молодом поколении профессионалов

Рассуждая о причинах появления большого количества дилетантов в разных профессиональных сферах, Безруков отмечает стремление людей «зарабатывать бешеные деньги на пустом месте»: «Эпоха 90-х подорвала стремление получить профессию, которая потом не принесет достаточное количество прибыли, прожиточного минимума. Времена сейчас диктуют более жёсткое отношение к прожиточному минимуму. Особенно когда ты видишь, что рядом люди зарабатывают бешеные деньги на пустом месте. Это подрывает отношение к тому самому прожиточному минимуму», – поделился мыслями актёр.
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Сергей Безруков высказался о молодом поколении профессионалов фотографии
Сергей Безруков высказался о молодом поколении профессионалов фотографии
Сергей Безруков высказался о молодом поколении профессионалов фотографии
Сергей Безруков высказался о молодом поколении профессионалов фотографии
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