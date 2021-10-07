Миф или реальность: Сергей Безруков о «лихих 90-х»

В начале двухтысячных вышел российский сериал «Бригада»
, в котором Сергей Безруков
сыграл главную роль Саши Белого. Действия сериала происходят в «лихие 90-е», которые вспоминают как время убийств, грабежей и бандитизма. Однако романтизированный образ главных героев – закадычных друзей детства, по воле случая ставших бандитами, – может искажать представление о том времени или вызывать по нему ностальгию. Может, всё было не так уж плохо? В недавнем интервью с Галиной Юзефович
Сергей Безруков рассказал, какой для него была эпоха «лихих 90-х».
«Саша Белый для меня – персонаж того сложного периода. «Лихие» – потому что финал довольно страшный. Этих ребят уже не вернуть. Есть четыре друга, которые преступив однажды, в конце оказались на кладбище. Вы можете себе представить такой финал в первых сериях, если это прекрасные, лихие девяностые? Только все ребята лежат на кладбище. 23, 25, 24 года. Такие аллеи и улицы молодых, энергичных, сильных. Те, кто благодаря хорошему воспитанию или образованию могли бы составить цвет нации сейчас. Поэтому девяностые – лихие. Огромное количество денег сумасшедших, когда человек уже не отдаёт себе отчёт в том, что является нормой, а что перебор. Он не чувствует. Это в «Бригаде» показано очень ярко. Изначально мой герой не бандит. Это те самые жизненные обстоятельства, которые подставили человека. Он хотел поступать в горный институт и быть вулканологом. Что с ним сотворила жизнь, по каким законам он стал существовать, какой страшный и жуткий финал. Все поклонники «Бригады» хотели продолжения. Да какое продолжение? В России есть давняя традиция искать виноватого. Кто тут виноват? Сами виноваты, ребят. Давайте не будем искать виноватого, а попробуем заглянуть в себя и попытаться разобраться изнутри»
, – рассказал Сергей о проблемах того времени.
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