Дэниел Крейг удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Дэниел Крейг
за день до американской премьеры фильма «Не время умирать
» получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Она символично расположена напротив павильона под номером 7007.
Звезда Крейга стала 2704-й на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Примечательно, что звезда Дэниела Крейга находится рядом с памятной табличкой с именем Роджера Мура
, который тоже исполнял роль Джеймса Бонда — с 1973 по 1985 год.
На торжественном мероприятии также присутствовал Рами Малек
, который стал партнером Дэниела по фильму «Не время умирать». Крейг поблагодарил всех, кто принимал участие в съемках, отдельно отметив продюсеров Барбару Брокколи
и Майкла Уилсона
.
«Майкл и Барбара, спасибо вам огромное. Без вас меня сейчас здесь не было бы. Я не думал, что когда-нибудь скажу это, но для меня огромная честь находиться в Голливуде».
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