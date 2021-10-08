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Дэниел Крейг удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде

8 октября
2021 год

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8 октября 2021
Дэниел Крейг за день до американской премьеры фильма «Не время умирать» получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Она символично расположена напротив павильона под номером 7007.

Дэниел Крейг удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Звезда Крейга стала 2704-й на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. Примечательно, что звезда Дэниела Крейга находится рядом с памятной табличкой с именем Роджера Мура, который тоже исполнял роль Джеймса Бонда — с 1973 по 1985 год.

На торжественном мероприятии также присутствовал Рами Малек, который стал партнером Дэниела по фильму «Не время умирать». Крейг поблагодарил всех, кто принимал участие в съемках, отдельно отметив продюсеров Барбару Брокколи и Майкла Уилсона.

«Майкл и Барбара, спасибо вам огромное. Без вас меня сейчас здесь не было бы. Я не думал, что когда-нибудь скажу это, но для меня огромная честь находиться в Голливуде».
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Дэниел Крейг удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
Дэниел Крейг удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
Дэниел Крейг удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
Дэниел Крейг удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде фотографии
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