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«Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер»: Эмили Ратаковски о домогательствах

8 октября
2021 год

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8 октября 2021
Модель и актриса Эмили Ратаковски пожаловалась на то, как тяжело быть красивой. 30-летняя звезда призналась в интервью изданию «People», что с детства сталкивалась с сексуализацией своей внешности.

«Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер»: Эмили Ратаковски о домогательствах

Модель, как призналась она сама, жалеет, что родилась красивой. По словам ее матери, врач, принимавший роды, поднял на свет «идеального ребенка» и стал восхищаться внешними данными. На следующий день он привел в больницу своих детей, чтобы они посмотрели на прекрасную новорожденную. Эмили уверяет, что ее семья была зациклена на ее красоте.

«Моя внешность отличала меня от других. Особенно я выделялась в глазах своих родителей».

Мать рассказывала ей, что она сама была красивым ребенком. Все девочки завидовали ей, когда она училась в школе, а парни дрались за то, чтобы она была с одним из них.

«Моя мать благодарила Бога за то, что я родилась красивой. И она молилась, чтобы он сделал меня еще красивее».

По словам актрисы, именно из-за красоты родители относились к ней по-особенному. А с 12 лет девушка начала замечать на себе восхищенные взгляды парней.

«Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер. Я не знаю, зачем он это сделал, но это было ужасно».

Будучи ребенком, Эмили понимала, что значат все эти взгляды парней.

«Я не выбирала быть такой. Мне было тяжело».

Позже Эмили стала сталкиваться с харассментом на работе. Ей приходилось сотрудничать с фотографами, которые так и норовили дотронуться до ее тела. Однажды артистка рассказала о пережитом сексуальном насилии после съемки. По словам модели, фотограф напоил ее вином для большего раскрепощения и начал к ней приставать.
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«Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер»: Эмили Ратаковски о домогательствах фотографии
«Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер»: Эмили Ратаковски о домогательствах фотографии
«Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер»: Эмили Ратаковски о домогательствах фотографии
«Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер»: Эмили Ратаковски о домогательствах фотографии
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