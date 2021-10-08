«Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер»: Эмили Ратаковски о домогательствах

Модель и актриса Эмили Ратаковски
пожаловалась на то, как тяжело быть красивой. 30-летняя звезда призналась в интервью изданию «People»
, что с детства сталкивалась с сексуализацией своей внешности.
Модель, как призналась она сама, жалеет, что родилась красивой. По словам ее матери, врач, принимавший роды, поднял на свет «идеального ребенка»
и стал восхищаться внешними данными. На следующий день он привел в больницу своих детей, чтобы они посмотрели на прекрасную новорожденную. Эмили уверяет, что ее семья была зациклена на ее красоте.
«Моя внешность отличала меня от других. Особенно я выделялась в глазах своих родителей».
Мать рассказывала ей, что она сама была красивым ребенком. Все девочки завидовали ей, когда она училась в школе, а парни дрались за то, чтобы она была с одним из них.
«Моя мать благодарила Бога за то, что я родилась красивой. И она молилась, чтобы он сделал меня еще красивее».
По словам актрисы, именно из-за красоты родители относились к ней по-особенному. А с 12 лет девушка начала замечать на себе восхищенные взгляды парней.
«Учитель в школе дернул меня за бюстгальтер. Я не знаю, зачем он это сделал, но это было ужасно».
Будучи ребенком, Эмили понимала, что значат все эти взгляды парней.
«Я не выбирала быть такой. Мне было тяжело».
Позже Эмили стала сталкиваться с харассментом на работе. Ей приходилось сотрудничать с фотографами, которые так и норовили дотронуться до ее тела. Однажды артистка рассказала о пережитом сексуальном насилии после съемки. По словам модели, фотограф напоил ее вином для большего раскрепощения и начал к ней приставать.
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