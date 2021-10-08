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Дэвид Харбор рассказал, как компьютерная игра разрушила его жизнь

8 октября
2021 год

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8 октября 2021
Дэвид Харбор, исполнитель роли Шерифа Хоппера из сериала «Очень странные дела», объявил на своей странице в твиттере, что отменяет на ближайшие две недели все планы.

Дэвид Харбор рассказал, как компьютерная игра разрушила его жизнь

Такое категоричное заявление было сделано после приобретения им коллекционного издания игры Diablo II: Resurrected. Артист добавил, что в возрасте 20 лет он тратил на оригинальную игру столько времени, что она в итоге разрушила его жизнь и отношения. В этот раз он уже готов к любым последствиям, которые возникнут после прохождения игры.

«Все мои встречи и планы на последующие две недели были отменены. И это никак не связано с тем, что Blizzard выпустила Diablo 2: Resurrected, полноценный ремастер оригинальной игры, которая уничтожила мою жизнь и отношения в 20 лет, когда впервые вышла. Посмотрим, какой разгром она устроит теперь. Увидимся перед Баалом, я буду рыдать рядом с другими любителями ближнего боя».
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