Дэвид Харбор рассказал, как компьютерная игра разрушила его жизнь

Дэвид Харбор
, исполнитель роли Шерифа Хоппера из сериала «Очень странные дела
», объявил на своей странице в твиттере
, что отменяет на ближайшие две недели все планы.
Такое категоричное заявление было сделано после приобретения им коллекционного издания игры Diablo II: Resurrected. Артист добавил, что в возрасте 20 лет он тратил на оригинальную игру столько времени, что она в итоге разрушила его жизнь и отношения. В этот раз он уже готов к любым последствиям, которые возникнут после прохождения игры.
«Все мои встречи и планы на последующие две недели были отменены. И это никак не связано с тем, что Blizzard выпустила Diablo 2: Resurrected, полноценный ремастер оригинальной игры, которая уничтожила мою жизнь и отношения в 20 лет, когда впервые вышла. Посмотрим, какой разгром она устроит теперь. Увидимся перед Баалом, я буду рыдать рядом с другими любителями ближнего боя».
обсуждение >>