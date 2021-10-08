Валерия Гаркалина ввели в кому

Советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина
перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Baza
.
Гаркалина госпитализировали 2 октября с положительным тестом на коронавирус
. Состояние актера быстро ухудшалось, позже он был переведен в реанимацию.
В настоящее время народный артист по-прежнему находится в реанимации. Гаркалина перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. У него диагностирована критическая стадия пневмонии, а также выявлено 75-85-процентное поражение легких.
По словам источника, находящегося в кругу близких артиста, у актера резко упал уровень сатурации.
«Было принято решение подключить Валерия Борисовича к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозную кому».
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