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Валерия Гаркалина ввели в кому

8 октября
2021 год

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8 октября 2021
Советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Валерия Гаркалина ввели в кому

Гаркалина госпитализировали 2 октября с положительным тестом на коронавирус. Состояние актера быстро ухудшалось, позже он был переведен в реанимацию.

В настоящее время народный артист по-прежнему находится в реанимации. Гаркалина перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. У него диагностирована критическая стадия пневмонии, а также выявлено 75-85-процентное поражение легких.

По словам источника, находящегося в кругу близких артиста, у актера резко упал уровень сатурации.

«Было принято решение подключить Валерия Борисовича к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозную кому».
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