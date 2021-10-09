Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эдуард Бояков прокомментировал появление Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького

9 октября
2021 год

Лайфстайл >>
9 октября 2021
Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа им. Горького, продолжает оправдывать появление скандальной телеведущей Ольги Бузовой на сцене театра. Ранее Эдуард назвал её участие в постановке «Чудесный грузин» «крутым содержательным ходом», отмечая, что Ольга готова к «преображению и трансформации» не только на сцене, но и в реальной жизни. В недавней беседе с «Известиями» Бояков сравнил Бузову с не менее скандальной телеведущей Ксенией Собчак, уповая на их равные сценические таланты.

Эдуард Бояков прокомментировал появление Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького

«Бузова — это концептуальный ход. Мы же помним, что в один из первых сезонов МХТ Константин Станиславский, ставя «Власть тьмы» Льва Толстого, осознал, что ему необходим некий совершенно новый антропологический материал, и позвал бабку из деревни. Тогда не было слова «стендап», но она была именно крутейшим стендапером. Мы знаем, что у Отара Иоселиани и Киры Муратовой сплошь и рядом играли непрофессиональные артисты. Ксения Собчак играла в спектакле «Женитьба» в Театре Наций, я её видел. Не думаю, что у Бузовой меньше сценических талантов, чем у Собчак.», – рассказал Эдуард.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Чудесный грузин»: Сталин и Оленька
«Мы её берём на перевоспитание»: Захар Прилепин о появлении Бузовой на сцене МХАТ им. Горького
Ольга Бузова «играет и поёт» в спектакле про молодого Сталина на сцене МХАТ им. Горького
Поиск по меткам
конфликтоткровение
персоны
Эдуард БояковОльга БузоваОтар ИоселианиКира МуратоваКсения СобчакКонстантин Станиславский
театры
МХАТМХАТ им.ГорькогоТеатр Наций

фотографии >>
Эдуард Бояков прокомментировал появление Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького фотографии
Эдуард Бояков прокомментировал появление Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького фотографии
Эдуард Бояков прокомментировал появление Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького фотографии
Эдуард Бояков прокомментировал появление Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Лопатин
8 октября ушёл из жизни актёр Евгений Лопатин.
Николай Рашеев
5 октября ушёл из жизни режиссёр Николай Рашеев.

День рождения >>

Евгений Александров
Григорий Антипенко
Андрей Дударенко
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Андрей Полищук
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ники Илиев
Мартин Кемп
Питер Койот
Бай Линь
Данута Стенка
Дэн Стивенс
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Божий человек
биография, драма
Греция, 2021
Герда
драма
Россия, 2021
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
Криптополис
драма, научная фантастика
США, 2021
Маленькая мама
драма, мистика, фэнтези
Франция, 2021
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Linkin Park: Дорога к революции (живой концерт в Милтон Кейнз)
музыкальный фильм
США, 2008
Деревня проклятых
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2019
Исчезнувший
драма, мистика, триллер
Великобритания, Франция, 2021
Королевская игра
драма, исторический фильм, социальная драма, триллер, экранизация
Австрия, Германия, 2021
Мистериум: Эффект Марко
детектив, криминальный фильм, триллер
Дания, Германия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен