Эдуард Бояков прокомментировал появление Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького

Эдуард Бояков
, художественный руководитель МХАТа им. Горького
, продолжает оправдывать появление скандальной телеведущей Ольги Бузовой
на сцене театра. Ранее Эдуард назвал её участие в постановке «Чудесный грузин» «крутым содержательным ходом»
, отмечая, что Ольга готова к «преображению и трансформации»
не только на сцене, но и в реальной жизни. В недавней беседе с «Известиями»
Бояков сравнил Бузову с не менее скандальной телеведущей Ксенией Собчак
, уповая на их равные сценические таланты.
«Бузова — это концептуальный ход. Мы же помним, что в один из первых сезонов МХТ Константин Станиславский, ставя «Власть тьмы» Льва Толстого, осознал, что ему необходим некий совершенно новый антропологический материал, и позвал бабку из деревни. Тогда не было слова «стендап», но она была именно крутейшим стендапером. Мы знаем, что у Отара Иоселиани и Киры Муратовой сплошь и рядом играли непрофессиональные артисты. Ксения Собчак играла в спектакле «Женитьба» в Театре Наций, я её видел. Не думаю, что у Бузовой меньше сценических талантов, чем у Собчак.»
, – рассказал Эдуард.
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