Эдуард Бояков рассказал об отношениях с Татьяной Дорониной

В июле этого года Татьяна Доронина
, занимавшая должность художественного руководителя МХАТ им. Горького
с 1987 до 2018 года, написала обращение к президенту Владимиру Путину
и попросила изгнать Эдуарда Боякова
, нынешнего худрука, из театра. Накануне нового театрального сезона Эдуард рассказал «Известиям»
о том, в каких отношениях находится руководство МХАТа с президентом Татьяной Дорониной после скандала.
«Татьяна Васильевна по-прежнему не бывает в театре. Ничего не изменилось. Мы, как и раньше, передаем её помощнику всю документацию, отражающую жизнь театра, но ответного отклика не получаем. Замороженная ситуация, я бы сказал»
, – отметил Бояков.
В интервью Эдуард также рассказал о том, каким должен быть идеальный президент театра:«Это патриарх, покровитель, старший товарищ, советчик. Мне легко говорить на эту тему: я родился на Кавказе, и там всегда существовал такой институт — это были старейшины, которых попробуй не послушайся. Но энергия — не у них: воевать и строить должны другие. Когда безмерно уважаемый тобой человек что-то советует, неужели я махну рукой? Конечно, я брошусь выполнять этот совет, но — помня, что ответственность лежит на мне, худруке, я отвечаю за репертуарную политику. Художественное руководство невозможно ни с кем делить»
.
Эдуард Бояков планирует реконструировать здание МХАТа им. Горького и, по его словам, на это потребуется не менее 10 млрд рублей. Он подчеркнул, что «это будет один из интереснейших суперкейсов»
.
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