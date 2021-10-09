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Эдуард Бояков рассказал об отношениях с Татьяной Дорониной

9 октября
2021 год

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9 октября 2021
В июле этого года Татьяна Доронина, занимавшая должность художественного руководителя МХАТ им. Горького с 1987 до 2018 года, написала обращение к президенту Владимиру Путину и попросила изгнать Эдуарда Боякова, нынешнего худрука, из театра. Накануне нового театрального сезона Эдуард рассказал «Известиям» о том, в каких отношениях находится руководство МХАТа с президентом Татьяной Дорониной после скандала.

«Татьяна Васильевна по-прежнему не бывает в театре. Ничего не изменилось. Мы, как и раньше, передаем её помощнику всю документацию, отражающую жизнь театра, но ответного отклика не получаем. Замороженная ситуация, я бы сказал», – отметил Бояков.

Эдуард Бояков рассказал об отношениях с Татьяной Дорониной

В интервью Эдуард также рассказал о том, каким должен быть идеальный президент театра:«Это патриарх, покровитель, старший товарищ, советчик. Мне легко говорить на эту тему: я родился на Кавказе, и там всегда существовал такой институт — это были старейшины, которых попробуй не послушайся. Но энергия — не у них: воевать и строить должны другие. Когда безмерно уважаемый тобой человек что-то советует, неужели я махну рукой? Конечно, я брошусь выполнять этот совет, но — помня, что ответственность лежит на мне, худруке, я отвечаю за репертуарную политику. Художественное руководство невозможно ни с кем делить».

Эдуард Бояков планирует реконструировать здание МХАТа им. Горького и, по его словам, на это потребуется не менее 10 млрд рублей. Он подчеркнул, что «это будет один из интереснейших суперкейсов».
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Эдуард Бояков рассказал об отношениях с Татьяной Дорониной фотографии
Эдуард Бояков рассказал об отношениях с Татьяной Дорониной фотографии
Эдуард Бояков рассказал об отношениях с Татьяной Дорониной фотографии
Эдуард Бояков рассказал об отношениях с Татьяной Дорониной фотографии
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