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«Это некрасиво, но правдиво»: Шэннен Доэрти о борьбе с раком груди

9 октября
2021 год

Лайфстайл >>
9 октября 2021
50-летняя Шэннен Доэрти, звезда сериалов «Беверли Хиллз 90210» и «Зачарованные» борется с раком груди уже несколько лет. Болезнь диагностировали в 2015 году, а в 2017 наступила ремиссия. Однако продлилась она недолго: в феврале 2020 года у актрисы вновь обнаружили рак в терминальной стадии. В Месяц борьбы с раком молочной железы Шэннен опубликовала на странице в Инстаграме пост, в котором рассказала о своих непростых буднях.

«Это некрасиво, но правдиво»: Шэннен Доэрти о борьбе с раком груди

«Красиво ли это? Нет, но это правдиво. Я надеюсь, что рассказывая об этом, мы все станем более образованными и приблизимся к понимаю того, как выглядит рак. Я надеюсь, что таким образом побужу людей проходить регулярные обследования, делать маммограмму, преодолевать свой страх и смотреть ему прямо в глаза. В 2015 году мне поставили диагноз – рак груди. Я перенесла мастэктомию, химиотерапию и облучение. После химиотерапии у меня начались частые кровотечения из носа. Не уверена, что кто-нибудь из вас проходил через такое. Я очень уставала. Я подбадривала себя, надевая забавную пижаму, которую мне подарила моя подруга Кристи. Я выглядела нелепо, и в этой нелепости я могла смеяться над собой. Именно юмор помог мне пройти через то, что казалось невозможным. Я надеюсь, мы все ещё найдем повод посмеяться над, казалось бы, невозможными вещами», – обратилась актриса к своим поклонникам.

Шэннен не опускает руки и продолжает бороться с болезнью. В недавнем интервью Доэрти призналась, что ещё не готова к смерти и планирует прожить 10-15 лет.
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«Это некрасиво, но правдиво»: Шэннен Доэрти о борьбе с раком груди фотографии
«Это некрасиво, но правдиво»: Шэннен Доэрти о борьбе с раком груди фотографии
«Это некрасиво, но правдиво»: Шэннен Доэрти о борьбе с раком груди фотографии
«Это некрасиво, но правдиво»: Шэннен Доэрти о борьбе с раком груди фотографии
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