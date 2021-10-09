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Юлия Высоцкая высказалась о новомодных диетах

9 октября
2021 год

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9 октября 2021
Юлия Высоцкая стала героиней нового выпуска YouTube-шоу на канале Дмитрия Быкова и поделилась мыслями о правильном питании: почему макароны можно есть на ночь, а отказываться от мяса – не стоит.

Юлия Высоцкая высказалась о новомодных диетах


Высоцкая раскритиковала веганство – полный отказ от продуктов животного происхождения, объяснив его популярность отсутствием интересов в жизни у людей: «Это мода. Мне кажется, что это объясняется отсутствием других интересов в жизни у людей. Отсутствием любви к литературе, музыке и искусству. Врачи говорят, что мясо человеку необходимо. В мясе есть такие аминокислоты, которые мы не получаем ни откуда больше вообще. Я не мясоед, но и не вегетарианец ни в коем случае. Я могу попробовать кусочек мяса, но оно меня не интересует. Я ем немного, но с чувством, с толком», – рассказала Юлия.

Юлия Высоцкая высказалась о новомодных диетах


С 2003 года Юлия ведёт кулинарное шоу «Едим дома!», в котором она делится рецептами приготовления различных блюд. Юлия рассказала, почему готовка для женщины не должна быть рабством: «Я не призываю всех готовить бесконечно. Я лично тоже не готовлю много. Еда – моё чувственное познание мира и жизни. Я делюсь своими переживаниями по поводу эмоционального состояния, когда я готовлю и когда я ем. Я кайфую».

Юлия Высоцкая высказалась о новомодных диетах


Рассуждая о любимых продуктах, Высоцкая назвала макароны и хлеб, которые диетологи часто советуют исключить из рациона и ни в коем случае не употреблять перед сном: «У меня эйфорию вызывают макароны. И хлеб. Это физиология чистая. Это тот медленный сахар. Устаревшая история про то, что нам нельзя сочетать белок с углеводами, про то, что нельзя углеводы на ночь. Нужно! Необходимы все микроэлементы. Иначе итальянцы бы плохо выглядели, а не американцы, которые слушают все эти новомодные диеты и жрут все равно. Дисциплина играет какую-то роль, но генетика очень важна. Я себе отказываю иногда в еде, но у меня зависимость от воли», – рассказала Юлия о том, как наслаждаться жизнью и держать себя в форме.
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Юлия Высоцкая высказалась о новомодных диетах фотографии
Юлия Высоцкая высказалась о новомодных диетах фотографии
Юлия Высоцкая высказалась о новомодных диетах фотографии
Юлия Высоцкая высказалась о новомодных диетах фотографии
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