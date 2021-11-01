МХАТ имени Горького обвинил Ольгу Бузову в плохих продажах билетов на спектакль «Чудесный грузин»

30 октября на сайте МХАТ имени Горького опубликовали новость
о том, что 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой
отменяется по решению директора театра Владимира Кехмана
. Причина – плохая продажа билетов. Бузова тут же отреагировала милым посланием руководству МХАТа.
«Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием»
, – написала у себя в инстаграме Ольга, приложив скриншот
, на котором видно, что все билеты на спектакль раскуплены.
В ответ пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина
обвинила Бузову в том, что она слишком поздно опубликовала рекламу спектакля «Чудесный грузин», в связи с чем билеты не покупали: «Пока приказ дошёл, и мы его опубликовали, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли»
, — рассказала Мусина-Пушкина, ссылаясь на приказ Кехмана. Кехман, в свою очередь, по сообщениям СМИ, и вовсе призывает
отказаться от участия Бузовой, а также от спектаклей «патриотического» и «сталинистского» содержания.
«Всё, что связано с хайпом, все эти приглашения Бузовой – подобные вещи Кехмана очень раздражают. Он требует от худрука театра Эдуарда Боякова немедленно их прекратить»
, — поясняют инсайдеры.
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