«Кино невозможно убить»: Тильда Суинтон о будущем кинематографа

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МХАТ имени Горького обвинил Ольгу Бузову в плохих продажах билетов на спектакль «Чудесный грузин»

«Лучшая форма в моей жизни»: Уилл Смит выпустил трейлер документального шоу о похудении

Председатель Союза театральных деятелей считает, что даже очень хороший артист не может возглавить режиссёрский театр

31 октября

Анна Хилькевич призналась, что в школе её критиковали за внешность

В новом выпуске шоу «Поверь мне, подруга» актриса помогает подросткам справиться с проблемами в школе