«Кино невозможно убить»: Тильда Суинтон о будущем кинематографа

Британская актриса Тильда Суинтон
в недавнем интервью с «Известиями»
прокомментировала мнение о том, что кинематограф как вид искусства в скором времени должен умереть. Об этом твердили Жан-Люк Годар
и Питер Гринуэй
, а сегодня, в эпоху ковида и стриминговых платформ, такая мысль посещает каждого синефила. Актриса не согласна устраивать поминки по киноискусству, и предпочла порассуждать о его возможном будущем.
«Кино эволюционирует. Его невозможно убить. Я не согласна с теми, кто говорит, что оно мертво, мне кажется, они заблуждаются. Я бы отметила с огромными уважением и восхищением, что эти художники нас просто провоцируют такими заявлениями. Это ведь неправда!»
, – рассказала Тильда.
Прошлой весной во время локдауна актриса перечитывала автобиографию Майкла Пауэлла
, одного из её любимых режиссёров. Он стоял у самых истоков кинематографа, и в своей биографии описал момент, когда в кино пришёл звук. Это была катастрофа: все студии закрылись, кинотеатры закрылись, люди потеряли работу. Однако потом индустрия адаптировалась. Тильда надеется, что и в этот раз кризис получится преодолеть: фильмы некоторых режиссёров просто невозможно показывать на маленьком экране, – они снимают для кинотеатров.
«Я поняла, что читаю это, чтобы приободрить саму себя. Поняла, что всё это — просто эволюция. До ковида люди говорили о смерти кино из-за стримингов. Теперь проблема в кинотеатрах — туда боятся ходить. Но фильмы в Каннах, особенно «Память»
, нельзя просто пихнуть на стриминги, их надо смотреть на большом экране, вместе! И «Французский вестник»
тоже — как смотреть на мониторе? Авторы, с которыми я работаю, в том числе, например, Джордж Миллер
, с которым мы в начале этого года сняли новый фильм, и Педро Альмодовар
, и Пон Чжун Хо
— они не делают фильмы для ТВ. Они снимают для кинотеатров».
Тильда верит в силу самовнушения, поэтому предпочитает не распространять мысль о смерти кино. Впрочем, не смотря на очевидные проблемы в индустрии, актриса не теряет оптимизма: «Как и другие, я вижу определенную проблему, но я также чувствую себя в полной безопасности. Кино никуда не исчезнет. Вы же прекрасно знаете, что во время локдауна люди, которые не совсем такие синефилы, как мы с вами, очень скучали по кинотеатрам. Ведь никто не жаловался, что он скучает по магазинам одежды, все хотели в кино! Оно действительно нужно людям! Очень уважаю и Гринуэя, и Годара, но с их стороны говорить о смерти кино просто глупо. Потому что так они заставляют всех, включая журналистов, повторять это за ними. А потом люди начнут думать, что это действительно так, хотя к кино это не имеет никакого отношения. И его по-прежнему снимают — и будут снимать»
, – заключила Тильда.
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