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Уилл Феррелл рассказал, почему отказался от роли за 29 миллионов долларов

1 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
1 ноября 2021
В недавнем интервью Уилл Феррелл признался, что отказался от роли в сиквеле «Эльфа», за которую ему предлагали 29 млн долларов. Он объяснил, что не смог бы искренне рекламировать эту картину из-за большого сходства с первым фильмом.

Уилл Феррелл рассказал, почему отказался от роли за 29 миллионов долларов
фото: Кадр из фильма «Эльф»

«Мне пришлось бы быть искренним, продвигая картину. И что бы я тогда говорил: «О нет, фильм не достаточно хорош. Я просто не смог отказаться от большого гонорара»? Поэтому я задумался, а произнес бы я такие слова, и понял, что просто не могу сняться в этой картине», – рассказал Феррелл.
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Уилл Феррелл рассказал, почему отказался от роли за 29 миллионов долларов фотографии
Уилл Феррелл рассказал, почему отказался от роли за 29 миллионов долларов фотографии
Уилл Феррелл рассказал, почему отказался от роли за 29 миллионов долларов фотографии
Уилл Феррелл рассказал, почему отказался от роли за 29 миллионов долларов фотографии
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