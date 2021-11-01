Уилл Феррелл рассказал, почему отказался от роли за 29 миллионов долларов

В недавнем интервьюУилл Феррелл признался, что отказался от роли в сиквеле «Эльфа», за которую ему предлагали 29 млн долларов. Он объяснил, что не смог бы искренне рекламировать эту картину из-за большого сходства с первым фильмом.
фото: Кадр из фильма «Эльф»
«Мне пришлось бы быть искренним, продвигая картину. И что бы я тогда говорил: «О нет, фильм не достаточно хорош. Я просто не смог отказаться от большого гонорара»? Поэтому я задумался, а произнес бы я такие слова, и понял, что просто не могу сняться в этой картине», – рассказал Феррелл.
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