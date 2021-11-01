«Я через постель попала на сцену»: Екатерина Варнава о работе в театре

Екатерина Варнава
с недавних пор играет в Театре на Малой Бронной
в постановке её бойфренда Александра Молочникова
«Бульба. Пир». Правда, в театр Катю привёл все-таки художественный руководитель, Константин Богомолов
. Как Кате удалось получить роль, она рассказала в интервью на канале «Скажи Гордеевой»
.
«Мне позвонил Константин Юрьевич Богомолов накануне Нового года. Мы встретились, вся беседа закончилась гримёркой на Яузе. Он, конечно, не знает, но я оказалась его фанаткой. Я увидела для себя другой театр. Не такой театр, к которому меня приучили в школе или в студенчестве. Не про такой театр, про который мне рассказывали родители. Для меня театр, благодаря Константину Юрьевичу, открылся с другой стороны. Я увидела, что он может быть очень смелый, дерзкий, актуальный, открытый»
, – рассказала Варнава о первых впечатлениях от современного театра.
«В «Бульба. Пир» я попала не через Молочникова, а через Богомолова. Он сказал, что ему кажется, что меня можно туда пристроить. Я вообще не видела ни одного спектакля Александра Александровича. Пришла, посмотрела, поняла, что это не просто тот спектакль, в котором я бы хотела играть, а тот, в котором я должна играть. Буквально через полтора часа он сказал, что я подхожу. А там уже закрутилось, понеслось. Проект «Танцы со звёздами» – он там тоже участвовал. Он посмотрел на меня другими глазами, и я посмотрела на него другими глазами. Получается, что я через постель попала на сцену. Я даже этого не скрываю. Ну, не самый худший вариант»
, – пошутила Катя.
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