Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими шоу-кабаре

Актёры Анна Ардова
и Алексей Колган
стали ведущими нового вечернего шоу-кабаре «Черный кот» на канале «ТВ Центр». Звёздные гости программы будут рассказывать истории из своей жизни и выступать на сцене, а джаз-бэнд «Чёрный кот» - поддерживать атмосферу бурлеска и веселья.
Своё название шоу получило в честь своего легендарного предшественника – кабаре «Чёрный кот», существовавшего в Париже в конце 19 века. Под его крышей собирались самые известные и талантливые люди Парижа.
Каждый выпуск шоу будет посвящён определенной теме. Гостям первой программы, среди которых Борис Щербаков
, Александр Иншаков
и Сергей Дорогов
, придётся вспомнить «Тот самый неловкий случай…». Премьера шоу состоится 12 ноября в 23.10 на канале «ТВ Центр».
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