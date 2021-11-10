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Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими шоу-кабаре

10 ноября
2021 год

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10 ноября 2021
Актёры Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими нового вечернего шоу-кабаре «Черный кот» на канале «ТВ Центр». Звёздные гости программы будут рассказывать истории из своей жизни и выступать на сцене, а джаз-бэнд «Чёрный кот» - поддерживать атмосферу бурлеска и веселья.

Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими шоу-кабаре

Своё название шоу получило в честь своего легендарного предшественника – кабаре «Чёрный кот», существовавшего в Париже в конце 19 века. Под его крышей собирались самые известные и талантливые люди Парижа.

Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими шоу-кабаре

Каждый выпуск шоу будет посвящён определенной теме. Гостям первой программы, среди которых Борис Щербаков, Александр Иншаков и Сергей Дорогов, придётся вспомнить «Тот самый неловкий случай…». Премьера шоу состоится 12 ноября в 23.10 на канале «ТВ Центр».

Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими шоу-кабаре
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Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими шоу-кабаре фотографии
Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими шоу-кабаре фотографии
Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими шоу-кабаре фотографии
Анна Ардова и Алексей Колган стали ведущими шоу-кабаре фотографии
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