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10 ноября 2021
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Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето
Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето
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10 ноября 2021
9 ноября в Лондоне состоялась премьера криминальной драмы
Ридли Скотта
«Дом Gucci»
, посвящённый истории убийства Маурицио Гуччи. Фильм зрителям представили исполнители ведущих ролей в полном составе:
Леди Гага
,
Джаред Лето
,
Сальма Хайек
,
Адам Драйвер
,
Камиль Коттен
,
Джек Хьюстон
,
Джереми Айронс
и
Мадалина Генея
.
фото: Леди Гага и Адам Драйвер
фото: Сальма Хайек
фото: Камиль Коттен
фото: Джаред Лето
фото: Джереми Айронс
фото: Леди Гага
«Дом Gucci»
в прокате с 25 ноября.
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