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Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето

10 ноября
2021 год

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10 ноября 2021
9 ноября в Лондоне состоялась премьера криминальной драмы Ридли Скотта «Дом Gucci», посвящённый истории убийства Маурицио Гуччи. Фильм зрителям представили исполнители ведущих ролей в полном составе: Леди Гага, Джаред Лето, Сальма Хайек, Адам Драйвер, Камиль Коттен, Джек Хьюстон, Джереми Айронс и Мадалина Генея.

Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето
фото: Леди Гага и Адам Драйвер

Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето
фото: Сальма Хайек

Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето
фото: Камиль Коттен

Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето
фото: Джаред Лето

Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето
фото: Джереми Айронс

Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето
фото: Леди Гага

«Дом Gucci» в прокате с 25 ноября.

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Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето фотографии
Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето фотографии
Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето фотографии
Отец, сын и Дом Гуччи: Леди Гага, Сальма Хайек и Джаред Лето фотографии
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