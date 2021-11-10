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Елена Сафонова госпитализирована с травмами, полученными в ДТП

10 ноября
2021 год

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10 ноября 2021
65-летняя Елена Сафонова госпитализирована с травмами, полученными вследствие ДТП с участием трёх автомобилей. ДТП произошло на проспекте Мира в Москве. На видео, опубликованном в Телеграм-канале «112» видно, что виновником ДТП стал водитель автомобиля BMW, выехавшего на встречную полосу. Актриса госпитализирована с переломами рёбер и надколенника.

Елена Сафонова госпитализирована с травмами, полученными в ДТП

Источник канала «112» сообщил, что на счету BMW числится 70 неоплаченных штрафов, большая часть из которых - за превышение скорости. На момент аварии за рулем BMW находилась 21-летняя Маргарита Рафальская, которая отделалась переломом руки.
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Елена Сафонова

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Елена Сафонова госпитализирована с травмами, полученными в ДТП фотографии
Елена Сафонова госпитализирована с травмами, полученными в ДТП фотографии
Елена Сафонова госпитализирована с травмами, полученными в ДТП фотографии
Елена Сафонова госпитализирована с травмами, полученными в ДТП фотографии
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