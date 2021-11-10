Наталия Орейро приняла присягу гражданина РФ

25 октября стало известно, что шутки Наталии Орейро о желании получить российское гражданство стали явью - Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства Наталии и её девятилетнему сыну Ате.
фото: Наталья с сыном Атой
Впервые о желании получить российское гражданство певица заговорила в 2018 году: тогда Наталия записала песню, приуроченную к Чемпионату мира по футболу и приехала в Россию, чтобы поболеть за сборную Уругвая и презентовать клип на свою песню. В клипе Наталия играет жительницу простой русской деревни и пляшет в кокошнике. Такое явное заигрывание с российским фан-клубом, который хранит преданность Наталии уже два десятилетия подряд, наталкивало журналистов на вопросы о российском гражданстве. И, кажется, Наталии понравилась эта идея. В 2019 году Орейро вновь приехала в Россию с концертным туром и в студии шоу Ивана Урганта напрямую обратилась к президенту Владимиру Путину с фамильярной просьбой дать ей паспорт. Господь услышал её молитвы - дипломаты российского посольства, в котором Наталии довелось побывать более десятка раз, предложили её оформить гражданство, чем актриса и занялась в 2020 году.
10 ноября посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов вручил Наталии российский паспорт и попросил артистку зачитать текст присяги гражданина РФ. Орейро принесла присягу сразу на двух языках — русском и испанском.
В своём Инстаграме артистка опубликовала фотографии из посольства и описала свои чувства по поводу произошедшего. К слову, Инстаграм артистка ведёт на испанском и русском языках.
«Как мост любви между Рио-де-ла-Пата и Россией, так я себя чувствую сегодня.
Взволнована и благодарна за этот символ братства двух культур, у которых много общего.
Жизнь дала мне эту уникальную возможность, и я буду работать над тем, чтобы наши отношения становились все крепче и крепче. Спасибо всем, кто сопровождал меня на этом пути и стал частью этого прекрасного путешествия».
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