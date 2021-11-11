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Агния Дитковските стала многодетной матерью

11 ноября
2021 год

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11 ноября 2021
33-летняя Агния Дитковските сообщила о рождении третьего ребёнка в Инстаграме. Пол и имя малыша пока не известны, актриса написала лишь дату рождения - 3 ноября 2021 года.

Агния Дитковските стала многодетной матерью

Своего первенца актриса родила в браке с Алексеем Чадовым в 2014 году. Брак актёров не выдержал проверку младенцем - меньше чем через год Агния и Алексей расстались. В 2017 году в СМИ появилась новость о том, что актриса родила второго ребёнка, пол и имя которого не известны. Актриса до сих пор никак не прокомментировала эту новость, и не опубликовала ни одной фотографии этого таинственного ребёнка в социальных сетях. Летом 2021 году Агния вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко.

Агния Дитковските стала многодетной матерью
фото: Агния и Богдан Панченко
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