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Ирина Мирошниченко рассказала, почему ей так и не довелось стать матерью

11 ноября
2021 год

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11 ноября 2021
79-летняя Ирина Мирошниченко дважды была замужем, но так и не стала матерью. В студии программы «Судьба человека» актриса объяснила причину отказа от материнства и призналась, что сделала аборт ради роли.

Ирина Мирошниченко рассказала, почему ей так и не довелось стать матерью

Актриса была целиком и полностью сосредоточена на карьере, которую сложно было бы совместить с уходом за ребёнком. «Если начинать жизнь сначала сегодня, я бы, может быть, построила свою жизнь совершенно по-другому. Но тогда это было естественно и закономерно, что я строила её так. Потому что меня воспитывали на том, что я должна быть актрисой, что это миссия. У ведущих актрис художественного театра - Тарасовой, Еланской, Андровской, Степановой - у них не было возможности рожать детей. Они работали круглосуточно для того, чтобы быть первыми артистками этого театра. Я точно так же хотела стать первой артисткой этого театра. Я всё для этого делала. У меня было огромное количество репетиций, спектаклей. Я играла 29 спектаклей в месяц. Вы понимаете, что это такое? Это практически каждый день. Это круглосуточная работа. Ещё при этом я сажусь вечером в поезд и еду в Ленинград сниматься. У меня более 60 фильмов. Когда это всё сделать? Это невозможно - прекратить всё и заняться семейной жизнью. И мы всё время это как-то откладывали. Об этом не думалось. Потому что он (драматург Михаил Шатров, первый муж Ирины Мирошниченко - прим.ред.) писал свои великие произведения сначала в стол, потому что их запрещали. Ему тоже было не до семейной жизни. Он ставил высокие цели перед собой и стал выдающимся великим писателем. Это круглосуточная работа… У нас была семья, построенная на творчестве. У нас совершенно другие были планы и цели. И это нас держало, и нам от этого было хорошо. Я думала, что дети будут когда-нибудь потом. Была уверена, что вся жизнь впереди, что я вечно буду молодой, что всё будет хорошо. Вот так, к сожалению».

Ирина Мирошниченко рассказала, почему ей так и не довелось стать матерью

Первая беременность актрисы совпала с предложением первой большой роли в фильме «Их знали только в лицо». На тот момент Мирошниченко уже жила в браке с Михаилом Шатровым, который поддержал её в решении сделать аборт.

«Мне, конечно, не очень удобно это сейчас говорить. Он понимал, что такое для меня моя профессия и моя работа. И это первая большая главная женская роль. Другое дело, что в то время не было способов себя от этого [нежелательной беременности] защитить. Но решать свою жизнь и свою судьбу мы имели право сами. Вот и всё. Я понимаю, что сейчас часть людей захочет кинуть в меня камнем и сказать: «Как же так? Это безобразие!» Но надо судить людей всё-таки по тому времени, когда они жили, где они жили, как они жили, чем они жили и почему они так поступали. Я не могу сейчас позволить себе сказать, что я поступала неправильно. Потому что это неправда. Другое дело, что мне очень жаль, что я не сумела совместить одно с другим. Это уже моя проблема, это то, с чем я остаюсь в душе».

Для справки: у всех перечисленных Ириной ведущих актрис МХТ были дети.
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