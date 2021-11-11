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Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина

11 ноября
2021 год

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11 ноября 2021
Полина Ауг в полотенце, Камиль Ларин в тапочках, Арина Маракулина в красной дорожке в качестве вечернего платья и Максим Виторган с зубной щеткой. Что? Да. Вместо масштабного мероприятия START устроил фотосессию к премьере сериала «В Бореньке чего-то нет» дома у актёров.

Чтобы обезопасить и актёров, и зрителей от риска заболевания Сами-знаете-каким-вирусом, но не лишать радости премьеры, START организовал домашнюю фотосессию на красной дорожке — с чаем, тапочками и шоколадными «Оскарами».

В основе сюжета оригинального сериала START «В Бореньке чего-то нет» — классическая история создания кино и творческого кризиса. После окончания съёмок нового фильма члены творческой группы не только пьют шампанское и едят салат «Мимоза», но и выплёскивают эмоции, накопившиеся за время работы над картиной. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссёр размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и справиться с творческим и личным кризисом? Два первых эпизода сериала уже вышли на START, новые серии будут выходить каждый четверг.

Участие в домашней фотосессии приняли Полина Ауг, Максим Виторган, Анастасия Уколова, Арина Маракулина, Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит и другие.

Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина
фото: Леонид Барац

Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина
фото: Арина Маракулина

Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина
фото: Полина Ауг

Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина
фото: Максим Виторган

Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина
фото: Ростислав Хаит

Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина
фото: Александр Демидов

Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина
фото: Анастасия Уколова
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В Бореньке чего-то нет

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Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина фотографии
Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина фотографии
Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина фотографии
Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина фотографии
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