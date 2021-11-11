Мы сегодня дома: Максим Виторган, Полина Ауг и Арина Маракулина

Чтобы обезопасить и актёров, и зрителей от риска заболевания Сами-знаете-каким-вирусом, но не лишать радости премьеры, START организовал домашнюю фотосессию на красной дорожке — с чаем, тапочками и шоколадными «Оскарами».
В основе сюжета оригинального сериала START «В Бореньке чего-то нет» — классическая история создания кино и творческого кризиса. После окончания съёмок нового фильма члены творческой группы не только пьют шампанское и едят салат «Мимоза», но и выплёскивают эмоции, накопившиеся за время работы над картиной. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссёр размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и справиться с творческим и личным кризисом? Два первых эпизода сериала уже вышли на START, новые серии будут выходить каждый четверг.
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