Саймон Бейкер расстался со своей девушкой из-за того, что она посетила митинг антипрививочников

56-летний Саймон Бейкер
, известный по сериалу «Менталист»
, расстался со своей 36-летней девушкой Лаурой Гиббс
. Источник журнала People
подтвердил, что возлюбленные «тихо разошлись» после того, как Гиббс посетила акцию протеста против вакцинации от COVID-19.
После расставания с Саймоном Лаура продолжила вести в соцсетях антиковидную политику. В прошлом месяце на официальной странице своего бренда одежды она опубликовала заявление
, назвав «дискриминацией» ограничения, с которыми сталкиваются непривитый люди. Также Гиббс выложила в Инстаграм
видео с митинга против вакцинации и пафосно его подписала: «Вся власть народу»
. За что воюет Гиббс – неясно: то ли беспокоится за права и свободы граждан, то ли за свой собственный бизнес.
Саймон Бейкер и Лаура Гиббс начали встречаться в марте этого года, всего через несколько месяцев после того, как актёр расстался со своей женой Реббекой Ригг
. Они были вместе 29 лет.
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