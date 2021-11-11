Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 5)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Саймон Бейкер расстался со своей девушкой из-за того, что она посетила митинг антипрививочников

11 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
11 ноября 2021
56-летний Саймон Бейкер, известный по сериалу «Менталист», расстался со своей 36-летней девушкой Лаурой Гиббс. Источник журнала People подтвердил, что возлюбленные «тихо разошлись» после того, как Гиббс посетила акцию протеста против вакцинации от COVID-19.

Саймон Бейкер расстался со своей девушкой из-за того, что она посетила митинг антипрививочников

После расставания с Саймоном Лаура продолжила вести в соцсетях антиковидную политику. В прошлом месяце на официальной странице своего бренда одежды она опубликовала заявление, назвав «дискриминацией» ограничения, с которыми сталкиваются непривитый люди. Также Гиббс выложила в Инстаграм видео с митинга против вакцинации и пафосно его подписала: «Вся власть народу». За что воюет Гиббс – неясно: то ли беспокоится за права и свободы граждан, то ли за свой собственный бизнес.

Саймон Бейкер и Лаура Гиббс начали встречаться в марте этого года, всего через несколько месяцев после того, как актёр расстался со своей женой Реббекой Ригг. Они были вместе 29 лет.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дженнифер Энистон рассказала, почему не общается с антипрививочниками
«Пожалуйста, привейтесь!»: Вера Сотникова рассказала о тяжёлых симптомах ковида
Поиск по меткам
конфликткоронавирус
персоны
Саймон Бейкер
фильмы
Менталист

фотографии >>
Саймон Бейкер расстался со своей девушкой из-за того, что она посетила митинг антипрививочников фотографии
Саймон Бейкер расстался со своей девушкой из-за того, что она посетила митинг антипрививочников фотографии
Саймон Бейкер расстался со своей девушкой из-за того, что она посетила митинг антипрививочников фотографии
Саймон Бейкер расстался со своей девушкой из-за того, что она посетила митинг антипрививочников фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Герой»

Скорбим

Валентина Малявина
30 октября ушла из жизни актриса Валентина Малявина.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Ефим Березин
Алексей Борзунов
Олеся Железняк
Эдуард Изотов
Павел Кузьмин
Анна Пескова
Александр Соколов (VI)
Георгий Хостикоев
Биби Андерсон
Лука Дзингаретти
Леонардо ДиКаприо
Анджей Лапицкий
Деми Мур
Стэнли Туччи
Тай Шеридан
все родившиеся 11 ноября >>

Афиша кино >>

Джой: Американка в русском балете
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, 2021
Поговори с ней
драма
Испания, 2002
Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Ряд 19
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Вкус жизни
драма, мелодрама
Дания, Швеция, 2021
Друг на продажу
комедия
Россия, 2021
Естественный свет
военный фильм, драма
Венгрия, Германия, Латвия, Франция, 2021
Любовь, любовь, любовь
драма, комедия, мелодрама
США, 2020
Проклятье Эбигейл
детектив, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Вечные
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен