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Ошибочка вышла: Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной года

11 ноября
2021 год

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11 ноября 2021
Не успели таблоиды прокричать о признании Криса Эванса самым сексуальным мужчиной года, как журнал People выпустил обложку свежего номера с 52-летним актёром Полом Раддом. Именно он, а не Крис Эванс, признан самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии журнала. Об этом сообщается на сайте издания.

Ошибочка вышла: Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной года
фото: Обложка нового номера журнала «People»

«Я понимаю людей, которые удивятся, узнав, что выбрали меня. Это не ложная скромность. Просто есть очень много людей, которые заслуживали этого звания», – заявил актёр в беседе с изданием.

Пол считает себя примерным семьянином и свободное от съёмок время любит проводить с семьей. По словам актёра, первой о полученном титуле узнала его жена Джули: «Она была ошеломлена. Но вы знаете, она вела себя очень мило. После хихиканья и удивления она сказала: «О, они всё сделали правильно». Возможно, она говорила неправду, но что ещё она должна была сказать?», – рассказал Пол о реакции его жены.   

Актёр иронично добавил, что теперь его жизнь кардинально изменится. Он надеется, что его пригласят на все эти «секси ужины» с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом и Майклом Би Джорданом: «Полагаю, теперь я побываю на большем количестве яхт. Я буду рад расширить свою яхтенную жизнь», – пошутил Пол Радд.
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Ошибочка вышла: Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной года фотографии
Ошибочка вышла: Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной года фотографии
Ошибочка вышла: Пол Радд стал самым сексуальным мужчиной года фотографии
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