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Андрей Бурковский рассказал, почему ушёл из МХТ имени Чехова

11 ноября
2021 год

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11 ноября 2021
На днях пресс-служба МХТ имени Чехова сообщила о возвращении в труппу актёра Андрея Бурковского и заслуженной артистки России Дарьи Мороз. Дарья без объяснения причин покинула театр в 2020 году, Андрей – в октябре 2021 года. В недавнем интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» актёр поведал о причинах своего ухода. Отметим, что оба увольнения произошли при Сергее Женоваче, который занял должность художественного руководителя театра после смерти Олега Табакова в 2018 году. Сейчас театром руководит Константин Хабенский.

Андрей Бурковский рассказал, почему ушёл из МХТ имени Чехова

«Я ушел из театра, потому что хотел быть с собой честным. Я 10 лет был в этом театре, он – мой дом. Но есть так много всего интересного. Я встретился с Сергеем Васильевичем и по-честному сказал, что я его слишком уважаю как человека, как режиссёра, как художника, чтобы быть нечестным с ним и с самим собой. Театр для меня – это семья, и очень глупо, когда в семье ты вдруг начинаешь кривить рожей. Ты должен делать то, что ты хочешь, тогда ты будешь счастлив», – сказал Андрей.

Бурковский пояснил, что сравнивать руководителей театра нет смысла, как и нет смысла «выносить сор из избы». Однако после прихода Сергея Женовача театр, по мнению Андрея, сильно изменился.

«Неприкольно выносить сор из избы. Сравнивать руководителей нет смысла. Сейчас это другой театр. Детство, когда нас Олег Павлович держал ручками и мог решить любой вопрос, главное, чтобы было творчество, – вот этого нет. Представить театр как дом – это, в нынешней ситуации, наверно, сложно. У меня в этом году сняли три спектакля. Спектакли, которые были на разрыв. Труппа МХТ – самая интеллигентная труппа, которая только существует. Артисты очень самодостаточны. Люди, кто не согласен, просто уходят. Я не подневольный артист. Я дорожу своей свободой. И если что-то не устраивает, то можно взять документы и уйти», – рассказал Бурковский.

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