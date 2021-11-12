«Это не тяжесть, это мои корни»: Ольга Бодрова о семье и актёрском призвании

В этом году на «Кинотавре» приз за лучшую женскую роль вручили 23-летней Ольге Бодровой
– исполнительнице главной роли в картине «Море волнуется раз»
и наследнице знаменитой фамилии. В интервью с журналом Vogue
Ольга рассказала о семье и о том, как она справляется с повышенным интересом к своей персоне.
Для Бодровой приз на «Кинотавре» – первая большая награда со времён школы, но она поставила её не на самое почётное место – на холодильник. Идея завести «красный уголок» для будущих статуэток претит Ольге, как и идея популярности: «Нет, это точно не для меня: у меня красный уголок только для икон, для наград — нет»
, – сказала в интервью Ольга.
Актриса призналась, что она не стремится быть в центре внимания, однако, повышенный интерес к её жизни из-за громкой фамилии – данность, с которой она просто смирилась: «Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу. Я совершенно не стремлюсь быть в центре внимания. Мне кажется, артист должен играть на сцене и сниматься в кино, а всё остальное не обязательно, а узнать о человеке можно через его работу. К сожалению, сейчас повышенное внимание к людям актёрской профессии оборачивается другой стороной, и в итоге зрители думают не про персонажа, а про то, с кем актер развёлся, сколько у него детей, где он живет, сколько метров у него кухня, и меня это пугает. Да, это стало неотъемлемой частью профессии. Но этого профессия не требует»
, – рассказала Ольга.
Бодрова всегда дружила с мамой и братом, поэтому необходимости в шумной компании друзей не было. Из-за того, что во время учёбы и работы Ольга часто общалась с людьми старшего возраста, сейчас она чувствует, что «немного вываливается из времени»
.
«Мы с мамой всегда были большими друзьями, и у нас не было особого разделения — здесь взрослые, а здесь дети. То есть при любой возможности мы проводили время с мамой и братом. И я не помню, чтобы у меня была какая-то компания друзей, так как у меня есть брат, мы всегда дружили, и нам никто не нужен был, а потом, да, наверное, во время учебы, работы тоже сложилось так, что большинство людей из моего круга общения старше. Но все зависит от людей. Понятно, если человек мне интересен, мне не важно, сколько ему лет, это все зависит от мироощущения»
.
Впрочем, быть частью большого процесса в киноиндустрии Ольге нравится. Несмотря на повышенный интерес и издержки актёрской профессии, Бодрова слушает себя и не идёт на поводу у мира глянца и моды.
«Выбор одежды у меня зависит исключительно от внутреннего состояния, я могу ходить в джинсах и кроссовках, могу ходить в платье и ярко накрасить губы днем, потому что у меня такое настроение. Я, наверное, далека от брендов и моды, и все дело в образе жизни: я люблю сидеть на траве, ездить на метро, я люблю ходить под дождем, и чаще всего в той жизни, которой я живу, мне неудобно и довольно глупо надевать ту вещь, которую я боюсь испортить, испачкать»
, – рассказала Бодрова.
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