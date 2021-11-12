Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду

анонс

12 ноября «Почему не наказывают женщин?»: Агата Муцениеце обвинила женщин в харассменте Актриса считает, что человек всегда может сказать «нет»

12 ноября «Это не тяжесть, это мои корни»: Ольга Бодрова о семье и актёрском призвании Актриса призналась, что не стремится быть в центре внимания

11 ноября Андрей Бурковский рассказал, почему ушёл из МХТ имени Чехова Актёр покинул труппу в октябре 2021 года, но вернулся после назначения нового худрука