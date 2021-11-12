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Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду

12 ноября
2021 год

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12 ноября 2021
Дизайнеры Регина Турбина и Тигран Аветисян создали цифровую коллекцию одежды в рамках кампании #смыслденег на 15-летие благотворительного фонда «Подари жизнь». Концепция виртуальных образов коллекции основывается на детских рисунках и надписях, сделанных мелками как отражение мира фантазий. Впервые вопросом о смысле денег фонд задался в 2019 году: лечение одного ребенка, больного онкологией, зачастую обходится в несколько миллионов рублей. Именно в этом и заключается «Смысл денег» для благотворительного фонда «Подари жизнь» и его друзей. Цифровая мода более экологична и позволяет сохранить природные ресурсы – для того, чтобы создать яркий образ, достаточно только фотографии, Telegram-бота и пары минут свободного времени.

Первыми цифровую коллекцию примерили Чулпан Хаматова, Ирина Старшенбаум, Андрей Бурковский, Елена Летучая, Аглая Тарасова, Риналь Мухаметов и другие.

Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду
фото: Чулпан Хаматова

Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду
фото: Андрей Бурковский

Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду
фото: Аглая Тарасова

Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду
фото: Елена Летучая

Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду
фото: Ёлка

Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду
фото: Ирина Старшенбаум
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Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду фотографии
Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду фотографии
Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду фотографии
Аглая Тарасова, Чулпан Хаматова и Елена Летучая примерили цифровую одежду фотографии
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