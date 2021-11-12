«Почему не наказывают женщин?»: Агата Муцениеце обвинила женщин в харассменте

В свежем выпуске шоу Иды Галич «Есть вопросики» Агата Муцениеце
обвинила женщин в харассменте. По мнению актрисы, причина домогательств в актёрской сфере заключается в том, что однажды женщины позволили воспользоваться своим телом взамен на роль, из-за чего теперь страдают невинные жертвы.
Агата рассуждает не на пустом месте – в её карьере тоже был случай, когда взамен на сексуальные отношения ей обещали успех и главные роли: «Харассмент – это когда тебе предлагают переспать взамен на роль? Да, бывало такое в моей карьере, в самом начале. Мне предлагали поселить меня в отдельной квартире, я тогда ещё жила в общаге, приезжать ко мне, и я тогда буду играть все главные роли. Не могу сказать, кто это. Я сказала «нет». Он мне потом звонил и угрожал, что я не буду сниматься в кино»
, – сказала Агата.
По мнению актрисы, у каждого человека есть возможность сказать «нет» и мужчины – не единственные виновники домогательств. Агата считает, что харассмент в киноиндустрии родился от тех женщин, которые сами предлагали своим боссам переспать взамен на роль в фильме.
«Как человек не может сказать «нет»? Вот ему скажут: «Сожри говно». Он скажет: «Нет». Мне кажется, что в этой теме очень плавающие границы. Такое существует не только в актёрском мире, такое существует везде: люди друг друга ломают. Это жизнь – выживает сильнейший. Это ненормально, но это жизнь. Это у нас в профессии очень вынесли на публику. Скорее всего, это родилось от женщин, которые намекали на секс взамен на роляху. Почему тогда не наказывают за это женщин? Я не понимаю. Почему женщинам разрешено это предлагать и получать за это дивиденды? Тогда их нужно наказывать за то, что они этим пользуются. Страдают невинные и слабые из-за того, что женщины это позволили это в какой-то момент»
, – заявила актриса.
Впрочем, романтике быть. Не переходя личные границы, конечно. По мнению Агаты, каждая актриса должна немного «подвлюблять»
в себя съёмочную группу и вдохновлять на успешную съёмку.
«Любая актриса должна немного подвлюблять в себя. Режиссёр должен быть влюблён в тебя не как в женщину, а как в музу. Ты должна быть музой режиссёра, продюсёра, сценариста и оператора. Потому что ты должна вдохновлять хотеть сделать кино. А кино – это маленькая жизнь. И у режиссёра должна быть химия с актрисой»
, – заключила Агата.
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