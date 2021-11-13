Запрещёнка: Почему Саша Бортич, Яна Троянова и Павел Деревянко теряют работу

Русская служба Би-би-си опубликовала расследование о том, как российские актёры и актрисы теряют работу из-за своих политических взглядов.
фото: Павел Деревянко
Представители киноиндустрии на условиях анонимности побеседовали с журналистами и рассказали о стоп-листе холдинга «Газпром-медиа». По их словам, зимой 2021 года в холдинге якобы появился обновлённый список актёров, которых продюсерам и режиссёрам нельзя было звать на съёмки в новые проекты. Списка никто не видел, но разговоры о нём велись постоянно. Среди попавших в немилость актёров оказались Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Александр Паль, Ирина Вилкова, Павел Деревянко, Яна Троянова и Семён Трескунов. Все эти актёры активно выражают свою гражданскую позицию в соцсетях, и, по информации источников, после протестов зимой 2021 года их в срочном порядке пришлось убрать из проектов холдинга – отказать в обещанных ролях или вырезать из уже снятых сцен.
фото: Яна Троянова
По словам инсайдеров, сам Фёдор Бондарчук пытался вступиться за Бортич и Шмыкову, однако, договориться не смог. От комментариев попавшие под запрет актёры пока отказываются. Яна Троянова в беседе с журналистами ВВС отметила, что ей «противно всё, что происходит в нашей стране», и поднимать эту тему вновь она не готова.
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